La presencia policial se intensificará en fiestas de las tres capitales para detectar con celeridad los pinchazos

La Policía autonómica sigue barajando todas las hipótesis y dice que no se sabe si los 'pinchazos' se realizan con jeringuillas

SAN SEBASTIÁN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y Policía Municipal intensificarán su presencia en recintos festivos y zonas de mayor afluencia durante las fiestas de las tres capitales vascas, para, entre otras cosas, intentar detectar con celeridad las agresiones con pinchazoa a chicas jóvenes.

en la Semana Grande donostiarra. El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha afirmado que la Policía autonómica sigue barajando "todas las hipótesis" en los casos de 'pinchazos' denunciados en los últimos días en eventos festivos y ha remarcado que no se sabe si estos se realizan con jeringuillas.

"Sabemos que son punzamientos en los casos que se han denunciado, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante", ha destacado.

Bujanda ha realizado estas afirmaciones tras la reunión que han mantenido responsables de la Ertzaintza y la Guardia Municipal de San Sebastián para abordar el dispositivo de cara a la Semana Grande de la capital guipuzcoana, en el que ambos cuerpos intensificarán su presencia en recintos festivos y lugares de gran afluencia como parte del operativo preventivo dirigido a garantizar la seguridad en toda la ciudad.

Los responsables de ambos cuerpos han mantenido una reunión de la Comisión de Coordinación policial, presidida por el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Ibabe, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, así como mandos de los dos cuerpos policiales.

Bujanda ha explicado que en los episodios de agresiones por 'pinchazos', tanto la Ertzaintza como las guardias municipales están "abiertas a todas las hipótesis allí donde tienen investigaciones en curso".

"En este momento no tenemos ni la intencionalidad, no conocemos por parte de las víctimas, ni de personas o testigos que ha podido haber en un momento en el lugar de los hechos, la identificación o alguien que nos pueda marcar un perfil concreto del posible agresor y tampoco tenemos hasta el momento ninguna analítica que haya dado positivo en una sustancia tóxica", ha precisado.

BAJADA DEL CELEDÓN

Así, el jefe de la Ertzaintza ha señalado que el "primer reto" en las capitales vascas se dará este jueves en Vitoria con la bajada del Celedón. En ese sentido, ha apuntado que se ha dispuesto un dispositivo especial, además del de seguridad y de orden público habitual en estas fiestas, "dedicado a estos episodios que está habiendo de agresiones".

Asimismo, ha insistido en que la Ertzaintza y la guardia municipal van a estar en esos espacios de ocio nocturno o recintos festivos con "personal de uniforme pero también de paisano en numerosos espacios", con el fin de "detectar cualquier persona sospechosa de poder agredir a una mujer, que es como está ocurriendo en todos los casos que son todo mujeres, y en ese caso poder actuar".

Según ha resaltado, en caso de agresión "lo importante es llamar al 112 y lo que prima es la atención a la víctima". De esta manera, ha detallado que una de las funciones fundamentales que tienen los recursos de paisano en los espacios festivos es "atender a la víctima para que con celeridad un recurso sanitario le atienda y acuda a un centro hospitalario".

Respecto a las críticas de colectivos feministas sobre que no se está poniendo el foco en los agresores, Josu Bujanda ha subrayado que "ni tan siquiera sabemos si son jeringuillas". "Sabemos que son punzamientos en los casos que se han denunciado, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante que no tiene por qué ser una jeringuilla, puede ser una aguja, un alfiler, y todavía no hemos identificado a algún agresor que esté realizando esas acciones", ha afirmado.

SEMANA GRANDE

En cuanto al dispositivo de Semana Grande, según han señalado el responsable de la Ertzaintza, el operativo policial está diseñado "con el objetivo fundamental de prevenir la comisión de cualquier delito, y garantizar al máximo el disfrute de la ciudadanía".

Durante la reunión, Guardia Municipal y Ertzaintza han definido los puntos del operativo que velará por la seguridad durante la semana festiva en San Sebastián, y que tendrá un apartado especial para evitar delitos contra la libertad sexual e incluirá patrullas a pie - en las que se intentará contar con agentes femeninas- conjuntas entre la ambos cuerpos en la parte vieja, en la zona de Gros y en la zona centro de la ciudad.

Así, se establecerán vigilancias preventivas y operativos específicos destinados a extremar la presencia policial en los lugares con mayor afluencia. Junto a ellos, se mantendrá la vigilancia en los llamados 'itinerarios seguros' para que las mujeres puedan regresar a sus domicilios una vez finalizada la fiesta por zonas con una mayor presencia policial.

Ambas partes han recordado que los delitos más habituales durante la Semana Grande suelen ser los pequeños hurtos así como el robo de teléfonos móviles. Por tanto, han hecho un llamamiento a la ciudadanía a extremar el celo y la precaución, especialmente en aquellos lugares y momentos de mayor afluencia de personas, como los fuegos artificiales, los conciertos y otros eventos multitudinarios.

La Guardia Municipal mantiene dos comisarías móviles durante todo el verano, una en la Plaza Cervantes, en el Paseo de la Concha, y otra en el Paseo de Zurriola. Durante las horas nocturnas, una de estas furgonetas se desplaza al Boulevard con el objetivo de prestar una atención próxima a la ciudadanía. Estas comisarías itinerantes ejercen la función además de coordinación operativa entre los dos cuerpos policiales.

Por su parte, Martín Ibabe ha señalado que las patrullas conjuntas "aportan mucha visión técnica y muchos recursos" y, "a la vista la buena evolución que han tenido", se va a "ampliar a diferentes ambientes que se van a desarrollar en Semana Grande en la ciudad".

El concejal de Seguridad ha mostrado su deseo de que la ciudadanía "lo pase bien, que disfruten de las fiestas", pero ha llamado a que "seamos todos responsables de la seguridad". "Al final la contribución ciudadana siempre es importante y fundamental para que los recursos de Ertzaintza y guardia municipal que están a su disposición sean lo más eficaces posible", ha añadido.