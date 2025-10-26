Ertzaintza y policías locales reforzarán la próxima semana los controles de alcohol y drogas en las carreteras

Archivo - Ertzaintza en un control a una furgoneta - IREKIA - Archivo

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, reforzará los controles preventivos de alcohol y drogas a las personas conductoras del 27 de octubre al 2 de noviembre, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Estos controles se integran en el calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico que se llevarán a cabo durante todo el año para prevenir los comportamientos de riesgo que provocan accidentes graves.

Seguridad ha recordado que, tal y como recoge la Ley de Seguridad Vial (LSV) y el Reglamento General de Circulación (RGC), someterse a dichos controles es obligatorio para todas las personas conductoras que sean requeridas por parte de la autoridad o sus agentes en un control preventivo. En caso de negarse se les podrá imputar un presunto delito contra la seguridad vial.

CONTROL DE ALCOHOLEMIA

El control de alcoholemia comprende dos pruebas de aire espirado entre las que median, al menos, 10 minutos.

Una vez aplicados los márgenes de error, si el resultado es inferior a 0,25 miligramos de alcohol por aire espirado, (0,15 para personas conductoras profesionales y aquellas con menos de 2 años de antigüedad en su licencia o permiso de conducción), la persona conductora podrá seguir su ruta.

Si el resultado es superior a 0,25 (o 0,15) e inferior a 0,60 miligramos de alcohol por aire espirado, la persona conductora incurrirá en una infracción administrativa. Si es superior a 0,60 se considerará un delito contra la seguridad vial.

Seguridad ha explicado que, si los agentes observasen signos evidentes de ingesta de alcohol que afecten a la conducción, procederán a la imputación de un posible delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol.

Si el resultado de la prueba es positivo, a petición de la persona interesada o por orden judicial, se podrá repetir la misma a efectos de contraste, preferentemente mediante análisis de sangre realizado por personal sanitario.

En caso de negativa a realizar la prueba o de que esta de positivo, se inmovilizará el vehículo, salvo que pueda llevárselo otra persona, tras realizar la prueba y dar negativo.

La infracción por resultado positivo se considera infracción administrativa muy grave y se sanciona con 500 euros y la retirada de cuatro puntos si el resultado es inferior o igual a 0,50 mg/l, y si es superior a 0,50 mg/l e inferior o igual a 0,60 mg/l se sanciona con 1.000 euros y la retirada de seis puntos.

DROGAS

En el caso del control de drogas el procedimiento es similar con algunas particularidades. La prueba se realiza a partir de una muestra de saliva. Si da positivo, este se confirma en un posterior análisis en laboratorio.

El Departamento de Seguridad ha precisado que, de confirmarse el positivo, se considera una infracción muy grave y se sanciona con 1.000 euros y la retirada de seis puntos.