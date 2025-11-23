Ertzaintza y policías locales vigilan las distracciones en la red viaria vasca

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y las policías locales vascas realizarán entre este lunes y el próximo domingo, día 30, una campaña de vigilancia para evitar distracciones en la conducción en la red viaria vasca.

Según ha indicado el Departamento de Seguridad en un comunicado, la campaña forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte que se vienen desarrollando durante todo el año.

La distracción en la conducción fue una de las principales causas en el 29,54% de los accidentes de tráfico registrados en 2024, por encima, incluso, de la velocidad inadecuada o del consumo de alcohol, según datos aportados por la misma fuente.

Una de las distracciones más comunes tiene que ver con el uso del teléfono móvil. Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que se esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos; incluso cuando el vehículo esté detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando.

La recomendación de Seguridad es poner el móvil en "modo coche" o "modo avión" y utilizarlo sólo con el vehículo estacionado. Asimismo, es aconsejable manejar la radio o la música directamente desde el volante y programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, nunca durante el viaje.

Los tipos de accidentes más frecuentes por distracciones son la salida de la vía, las colisiones frontales, el choque con el vehículo precedente o el atropello.