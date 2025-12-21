Ertzaintza y policías municipales reforzarán el control de velocidad de vehículos del 22 al 28 de diciembre

Control de la Ertzaintza - IREKIA

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ertzaintza y policías municipales reforzarán el control de velocidad de vehículos en las carreteras vascas desde este lunes hasta el 28 de diciembre en una nueva campaña destinada a reducir la siniestralidad y y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria de Euskadi. El 32% de las personas fallecidas en accidente de tráfico en 2024 en la Comunidad Autónoma Vasca tuvo con causa la velocidad inadecuada.

Según ha informado el departamento de Seguridad en un comunicado, entre los días 22 y 28, se vigilará el cumplimiento de los límites de velocidad, dentro del calendario de 32 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas a lo largo de todo el año.

Los controles, que serán de carácter preventivo, se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

VELOCIDAD INADECUADA

En 2024, el 32% de las personas fallecidas en siniestros de tráfico en las carreteras de Euskadi lo hicieron en accidentes en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada.

El Gobierno Vasco considera demostrado que la velocidad está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico, ya que, "con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente".

"Hay que tener en cuenta, además, que a mayor velocidad mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo. Se calcula que, por término medio, si se circula a 120km/h hará falta una distancia superior a un campo de fútbol para detenerse", ha recordado.