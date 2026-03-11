Ertzaintza y Save the Children refuerzan canales de comunicación ante casos de violencia contra infancia y adolescencia

Reunión de responsables de la Ertzaintza y Save The Children en la base de la Policía Vasca en Erandio. - ERTZAINTZA

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Ertzaintza y de la ONG Save the Children han mantenido este miércoles un encuentro en la sede central de la Policía Vasca en Erandio para reforzar los mecanismos de coordinación entre ambas organizaciones y facilitar canales de comunicación directos que permitan "actuar con rapidez y eficacia" ante posibles casos de violencia contra la infancia y la adolescencia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la reunión ha contado con la participación de responsables de la Sección Central de Investigación Criminal (SECIC), Sección de Menores de la Ertzaintza, y Save the Children en Euskadi.

Durante el encuentro, la organización no gubernamental ha presentado a los responsables policiales el trabajo que desarrolla en el ámbito de la defensa de los derechos de la infancia y sus intervenciones en el territorio vasco.

Según ha explicado Seguridad, la reunión ha servido para sentar las bases de "una colaboración más estrecha" entre ambas entidades, con el objetivo de reforzar los mecanismos de coordinación y facilitar canales de comunicación directos que permitan actuar "con rapidez y eficacia" ante posibles casos de violencia contra la infancia y la adolescencia detectados por Save the Children en Euskadi.

Con esta iniciativa, la Ertzaintza continúa avanzando en la consolidación de alianzas con entidades sociales especializadas, con el fin de mejorar "la prevención, detección y respuesta ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad y bienestar de cualquier menor".