La escritora Maite Cabrerizo presentará su primer guion teatral, 'Solo cuatro palabras', en Vitoria - M.CABRERIZO

VITORIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora Maite Cabrerizo presentará en Vitoria, el próximo 7 de febrero, su nueva obra literaria, 'Solo cuatro palabras', un guion teatral en el que el tiempo y las relaciones personales son los protagonistas.

Editado por Teatropo (Editorial Olé Libros), la presentación del nuevo libro de Cabrerizo se desarrollará en el Centro Asturiano de la capital alavesa, con la colaboración de la periodista Gema Espinosa.

Según la editorial, el guion refleja dos escenarios enfrentados, "a un lado del ring, o la vida", unos padres ancianos que esperan en su pueblo, Amapola, la visita del hijo que nunca tiene tiempo. Al otro lado, el hijo, en la gran ciudad, un reconocido director de cine que "busca desesperadamente" un guion con el que hacerse ganador de los Premios Amodio (Amor).

Tras "mucho buscar historias", de "largas noches de insomnio y de alcohol", se da cuenta de que "el mejor guion que le puede llevar a pisar la alfombra roja lo tiene cerca, tan cerca que duele".

Según la autora, el título, 'Solo cuatro palabras', es "un guiño" a la forma con la que los mayores comenzaban sus cartas en una época en la que no había teléfono ni móviles con WhatsApp.

"Era la época de la emigración. Del pueblo a la ciudad para buscar trabajo. O Alemania o a Francia o Australia, para buscar futuro. La época del servicio militar obligatorio y en la que la única manera de comunicarte con los tuyos, con las novias, con los novios, era por carta. Con sólo cuatro palabras valía", explica.

Maite Cabrerizo cree que, aunque breves, esas cartas servían para saber si alguien estaba cerca o se encontraba "ahí" en caso de necesidad. "Solo cuatro palabras permiten dar pinceladas de una vida. Pero hoy en día ya no hay tiempo. Quizás ni ganas. Ni siquiera para cuatro palabras", asegura Cabrerizo.

"REALISMO MÁGICO Y CRUDEZA"

Para la actriz, productora y directora de teatro, Blanca Oteyza, que ha prologado el libro, "Maite convierte estas tres palabras en todo un universo de realidades, sentimientos, emociones, significados, frustraciones y esperanzas".

En su opinión, la obra es "la mezcla entre realismo mágico y la crudeza más absoluta del momento descarnado de nuestro presente: la soledad".

"Tras su puesta de largo con éxito en Madrid, Maite Cabrerizo apuesta una vez más por una presentación que no deja indiferente y para la que se rodea de un grupo de colaboradores gasteiztarras que llegarán con sus palabras al espectador", asegura.

Las lecturas dramatizadas tendrán como protagonistas a Ana Suso, Ángel Cordero, Beñat Eguiluz y Sendoa Rodríguez. Como es habitual en sus presentaciones, este guion contará con una banda sonora, 'Mal humor', de Juan José García Carretero, que estará acompañado por Ane Calvo y Beñat Ugarriza.

La nueva otra de Maite Cabrerizo llega tras el éxito de su último libro 'Me viene mal que te mueras' (editorial Olé Libros), una colección de relatos en los que "se habla de vida para hablar de muerte: amistad, violencia de género, alzheimer y mucho amor".