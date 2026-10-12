La escritora Rosa Montero abrirá el miércoles la 17ª edición del festival JA! Bilbao dedicada a la ciencia ficción

La autora Rosa Montero - Mateo Lanzuela - Europa Press

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Rosa Montero abrirá el próximo miércoles la 17ª edición del festival Ja! de Bilbao, que este año estrechará lazos con la ciencia ficción y situará el foco y la palabra sobre diferentes visiones contemporáneas del futuro.

La autora de la saga protagonizada por la replicante Bruna Husky protagonizará la primera de las seis conversaciones programadas hasta el domingo, 18 de octubre, en la Sala BBK, por cuyo escenario pasarán también Iggy Rubín, Enrique Murillo, Albert Monteys, Anna Starobinets, Elia Barceló, Dolores Redondo, Eduardo Saenz de Cabezón, Gisela Baños y Rodrigo Cortés, entre otros.

Asimismo, según han destacado los organizadores del festival, el dúo Hidrogenesse llevará a escena "su particular universo de música electrónica, cultura pop, imaginación, literatura y humor, acompañado por una serie de secuencias cinematográficas escogidas para la ocasión".

Además, los magos Tor y Txoborro ofrecerán un 'show' familiar en euskera y, desde el pasado 6 de octubre y hasta el 1 de noviembre, se puede contemplar en la Mediateka BBK - Azkuna Zentroa 'Albert Monteys: el asombro cósmico', exposición que permite descubrir la faceta del dibujante más ligada a la ciencia ficción.