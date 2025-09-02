El lunes 8 de septiembre comienza el plazo de inscripción para el programa 2025-26

La Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz celebra su XV aniversario con un total de 70 actividades, que se desarrollarán de septiembre a mayo, principalmente en la Casa de las Mujeres, además de en otros espacios de la capital vasca, con un programa que incluye música, teatro, cine, conferencias y cursos, entre otras actividades.

La concejala de Igualdad de Vitoria-Gasteiz, Ana López de Uralde, ha destacado el aniversario de la escuela y ha señalado que "la programación de este curso es un acto de afirmación frente a quienes quieren reducir el feminismo a una moda pasajera y un acto de luz, ya que tenemos la convicción de que vamos a conseguir el ansiado objetivo de la igualdad".

La inauguración tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en el Teatro Beñat Etxepare, del Centro Cívico Iparralde. El público podrá disfrutar con el espectáculo 'Ausarta', de Loturak Dantza Konpainia. Las invitaciones estarán disponibles a partir del 10 de septiembre.

La agenda de artes escénicas incluirá, a su vez, dos conciertos. El de la compositora y pianista Clara Peya, el 19 de marzo en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, y el de las flamencas Las Migas, 'Grammy Latino 2022', el 14 de mayo en el Teatro Féliz Petite.

El Servicio de Igualdad ha programado, además, dos obras teatrales. 'Casarse por papeles es...verdadero amor', de la mano de Colectiva Caguama, el lunes 1 de diciembre, y 'Patas arriba', con Gemma Almagro e Izaskun Barbarie, el viernes 8 de mayo. Ambas en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco.

La clausura tendrá lugar el miércoles 27 de mayo en ese mismo espacio, con el concierto de la artista Rocío Saiz. Las invitaciones estarán disponibles desde el 2 de marzo.

Además, se propone un ciclo de proyecciones de calidad en los Cines Florida, con charlas posteriores. El Cinefórum 'Entre3' incluirá las películas 'The Day Iceland Stood Still', 'Têtes Brûlées', 'Los pequeños amores', 'Faisaien Irla' y 'Sedimentos'. La dinamización se realizará de la mano de Zinhezba. Como novedad de este año, el acceso será libre hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa.

En este nuevo curso, el Servicio de Igualdad promueve un nuevo espacio denominado 'Zona Beta Feminista', en el que tendrán cabida desde entrevistas en directo, como la de la periodista Eli Pagola a Araba Bizirik y el movimiento Amarauna a la actriz Ainhoa Azpitarte, hasta un recital performativo con tres voces singulares: Ángela Serna, Celia Bsoul y Ania Otaola, y un monólogo humorístico de la mano de Elsa Ruiz.

La agenda incluye, a su vez, conferencias, que tendrán lugar en la Casa de las Mujeres, con ponentes como Lionel S. Delgado y Josetxu Riviere, que abordarán las masculinidades jóvenes; Costa Badia, que hablará sobre arte contemporáneo y accesibilidad; y Elena Olaortua de Aldarte, que reflexionará sobre alternativas para abordar las violencias desde una justicia restaurativa.

CURSOS Y TALLERES

La Escuela para el Empoderamiento Feminista ha preparado un nutrido programa de cursos y talleres, con una treintena de actividades. Entre las novedades, destacan el taller 'Ajedrez para todas, movamos ficha' y la formación práctica con La Cinetika sobre 'Comunicación transformadora'.

La ciudadanía vitoriana tendrá la oportunidad de aprender a manejar las redes sociales alternativas, gracias a un 'Taller introductorio a Mastodon y el fediverso', y se adentrará en el conflicto de la vivienda desde una perspectiva de género, con la Red de vivienda de Gasteiz Auzoan Bizi y en colaboración con el espacio de encuentro Urbanismo Feminista de la Casa.

Por su lado, Las Poderosas y Acción Contra la Trata hablarán sobre 'La prevención de la trata con fines de explotación sexual y otras violencias machistas' y tendrá lugar un taller para abordar la pornografía desde la educación sexual.

Otra de las iniciativas de la Escuela de Empoderamiento Feminista es el VI Concurso de trabajos de investigación feminista, en colaboración con el Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad, de la EHU. Las propuestas podrán presentarse hasta el 30 de septiembre. Se seleccionarán dos propuestas, cada una de las cuales se dotará con 5.000 euros.

En esta edición, se consolidan también los clubes de lectura, con una larga trayectoria en la Escuela, en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales.

Por otro lado, la Escuela para el Empoderamiento Feminista busca llegar a las niñas y chicas de la ciudad, con el programa 'Feminismo Mola', con un total de trece actividades para el público de entre 3 y 18 años. Entre las novedades más llamativas destacan dos 'escape rooms', un curso de escalada feminista mixto, 'skate' para todas, un taller de danza sobre mitología vasca y la obra de teatro 'Zaintzaren dantza'.

INSCRIPCIONES

Gran parte de las actividades del programa de la Escuela para el Empoderamiento Feminista requieren de invitación o proceso de inscripción, que podrán solicitarse a partir del lunes 8 de septiembre a través de la página web municipal, www.vitoria-gasteiz.org.

"La Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz se ha consolidado como espacio vivo de aprendizaje, reflexión y acción colectiva. Este año reafirmamos el compromiso con una programación diversa, inclusiva y transformadora", ha concluido la concejala.