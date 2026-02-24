La Escuela de Familias de San Sebastián arranca abordando la gestión de expectativas en el deporte de iniciación

SAN SEBASTIÁN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Escuela de Familias arrancará este miércoles con una charla impartida por Gorka Acebal, coach y consultor especializado en el ámbito de las personas tanto en el deporte como en el entorno empresarial. La sesión, titulada 'Gestión de expectativas en el deporte de iniciación', tendrá lugar a las 18.30 horas en la Casa de Cultura Okendo de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo.

Según han explicado desde el Ayuntamiento donostiarra, la charla se enmarca dentro del programa Bidelagun de Donostia Kirola y Acción Social de Rural Kutxa, cuyo objetivo es impulsar la educación en valores a través del deporte.

El programa Bidelagun parte de la concepción del deporte como "una auténtica escuela de valores, basada en el respeto, el compañerismo y el disfrute compartido, libre y seguro". Además, entiende el deporte como "un fenómeno de gran impacto social y una poderosa herramienta para promover valores como la inclusión, la igualdad y la solidaridad".

Bidelagun agrupa las acciones e iniciativas con las que Donostia Kirola, en colaboración con entidades y agentes deportivos y sociales, impulsa el papel del deporte en "la construcción de una sociedad mejor".

En este contexto nace la Escuela de Familias, un programa que abordará distintas realidades y problemáticas presentes en el día a día de la práctica deportiva. Está dirigido a clubes, entrenadores, directivos y, de manera especial, a los propios niños y niñas y sus familias.

El concejal de Deportes, Iñaki García, ha subrayado que las familias "son un pilar fundamental en el deporte de iniciación". "Su acompañamiento, sus expectativas y su manera de vivir la actividad deportiva influyen directamente en cómo nuestros niños y niñas disfrutan, aprenden y crecen. Con la Escuela de Familias queremos ofrecer herramientas, espacios de reflexión y apoyo para construir entornos deportivos más saludables, más respetuosos y más centrados en las personas", ha concluido.

El programa se desarrollará en torno a distintas temáticas, una por semestre, que se impartirán en siete zonas diferentes de la ciudad, con el objetivo de acercar la formación y la reflexión a los distintos barrios.