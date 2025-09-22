La Escuela de Ingeniería de la EHU de Vitoria-Gasteiz inaugura el Mobility Lab Campus

Las nuevas instalaciones pretenden dar respuesta a las crecientes necesidades en los campos de la movilidad y la sostenibilidad

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado el Mobility Lab Campus, que nace para dar respuesta a la situación actual, tanto de las empresas como de las instituciones de Vitoria-Gasteiz y Álava, en temas relacionados con la movilidad y el transporte sostenible e inteligente, a través de proyectos de investigación de movilidad y logística.

La inauguración ha contado con la presencia del rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea; el subdirector general de Política y Estrategia Aeroespacial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Héctor Guerrero; el viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais; y la directora de la Escuela de Ingeniería, Zuriñe Gómez de Balugera.

El Mobility Lab Campus se ubica en la planta sótano de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, cuenta con una superficie de unos 700 m2 y se ha podido llevar a cabo gracias a una subvención del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Entre sus objetivos están "la potenciación de las actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento y tecnología en movilidad y transporte sostenible" y, de esa manera, contribuir a la mejora competitiva de las empresas, y la formación de personal de alta cualificación, atraer talento y, combinando el rigor científico y la creatividad propia de la Universidad con el dinamismo y competitividad de las empresas, "aunar esfuerzos y transferir conocimiento y riqueza a la sociedad".

Bengoetxea ha señalado que este proyecto constituye una apuesta estratégica del Campus de Álava de la EHU y, en particular, de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

"Este centro lleva trabajando desde hace muchos años en su compromiso con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad. Además, la innovación e investigación son líneas prioritarias del centro, en colaboración con empresas y centros tecnológicos, el desarrollo de nuevos proyectos que favorezcan la movilidad inteligente y sostenible, favoreciendo la industria 5.0 en sectores de gran importancia como la automoción y la aeronáutica", ha valorado el rector de la EHU.

Las acciones a realizar desde el Mobility Lab Campus atenderán la necesidad de dar respuesta a la situación actual, tanto de las empresas como de las instituciones de Vitoria-Gasteiz y Álava, en temas relacionados con la movilidad y el transporte sostenible e inteligente.

Esas acciones se concretarán a través de proyectos de investigación de movilidad y logística desarrollados por la Escuela de Ingeniería, la realización de trabajos académicos de estudio e investigación en el marco de programas de cooperación educativa (prácticas voluntarias), Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Tesis de Doctorado (con preferencia aquellas con mención de 'Doctorado Industrial'), y con la organización de cursos, seminarios y jornadas de formación tanto específicos como dentro de un plan general de formación continuada.

NUEVAS INSTALACIONES

Las nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de 500.000 euros, constan de diferentes espacios, unidos mediante un pasillo, que pretenden crear una estética propia integrada en la planta sótano. El Mobility Lab Campus cuenta con una galería norte, punto de partida simbólico, que "expresa que la investigación no solo responde al presente, sino que orienta el camino por venir".

Por otro lado, cuenta con dos Aulas Universidad-Empresa, concebidas como espacios de colaboración activa entre la universidad y el tejido industrial, y que permitirá la participación de las empresas en la vida académica y en el desarrollo de PFG, PFM y Tesis doctorales con las empresas.

Asimismo, dispone de un Laboratorio de Investigación y proyectos, dentro de un espacio multifuncional destinado a los diversos grupos de investigación que estén desarrollando proyectos relacionados con la movilidad, sostenibilidad y energías limpias, entre otras.

También dispone de un Laboratorio de Movilidad y Logística, diseñado como un entorno especializado en la enseñanza y simulación de procesos logísticos y de transporte inteligente, así como un Laboratorio de calibración de sensores meteorológicos y que tiene entre sus funciones el calibrado de los sensores de la red meteorológica del País Vasco y dar soluciones tecnológicas a los problemas planteados en este ámbito.

El espacio cuenta también con otro Laboratorio de emprendimiento que incluye las zonas reservadas a Formula Student y Moto Student. Aquí se recogen diferentes zonas específicas para la construcción de coche y moto, con zona de montaje, de baterías o de laminado.

También se ha hecho una actuación en la zona exterior del edificio para la adecuación de una rampa de salida y que sea accesible. La nueva rampa de acceso al semisótano constará de tres tramos con una pendiente máxima del 8% y una longitud máxima de 8,40 metros. Entre los tramos, se colocarán mesetas donde se podrán realizar círculos de diámetro 1,80 cm y se colocarán pasamanos en uno de los laterales.