La Escuela de Música y Danza Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz compartirá con la ciudadanía el trabajo de sus alumnos

Presentación del programa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Música y Danza Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz ha programado diversas actividades para celebrar el fin de curso con la iniciativa Musika Hirira, a través de la que durante el mes de junio, el alumnado compartirá con la ciudadanía el trabajo realizado a lo largo del curso.

Las actividades comienzan este sábado 6 de junio y se sucederán hasta el 25 de junio, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

La programación, compuesta por 15 actividades, comenzará con una kalejira de la Banda Municipal de Txistularis, este próximo sábado a las 12.00 horas en la Plaza Nueva.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha explicado que durante todo el mes se podrá disfrutar de conciertos, audiciones, y actuaciones de danza y música en distintos espacios de la ciudad.

"Es una programación variada y muy interesante que busca acercar la actividad de la Escuela a los barrios y a la vida cultural de Vitoria-Gasteiz", ha indicado.