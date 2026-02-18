ESK lamenta que a algunos partidos "les ha costado 30 años" reivindicar la memoria de las víctimas del 3 de marzo

El sindicato ha reivindicado la "coherencia" de su trayectoria histórica, por lo que ha explicado que participará en la huelga general del 17 de marzo - ESK

VITORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

ESK se ha felicitado por el hecho de que la "práctica totalidad" de los partidos políticos y sindicatos vayan a honrar la memoria de las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz en el 50º aniversario de lo ocurrido, si bien ha lamentado que "a algunos les ha costado casi 30 años tomar esta decisión".

El sindicato, a través de un comunicado, ha advertido de la necesidad de que el memorial de las víctimas de esta matanza, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera, "sea un espacio abierto, plural y participativo".

ESK ha afirmado que la creación de un memorial que reuniera esas características es algo necesario para garantizar que lo ocurrido en aquella jornada "no se vaya a olvidar y para que siga alumbrando en valores a las generaciones futuras".

Además, ha calificado de "éxito" que en este 50 aniversario de la matanza perpetrada por la Policía Armada, que además de acabar con la vida de cinco trabajadores hirió a más de un centenar de personas, "la práctica totalidad de fuerzas políticas y sindicales" vayan a "honrar la memoria" de las víctimas del 3 de marzo de 1976.

"Nunca es tarde para hacerlo, aunque para algunos tomar esta decisión haya costado casi 30 años", ha añadido. ESK ha afirmado que "esta es un demostración más de que mantener los principios y luchar por ellos vale la pena y que, aunque no siempre, hay ocasiones en que los objetivos se pueden conseguir".

El sindicato también ha reivindicado la "coherencia" de su trayectoria histórica, por lo que ha explicado que participará en la huelga general del 17 de marzo para reclamar "unos ingresos dignos para todas las personas, la igualdad entre hombres y mujeres, y el reparto de la riqueza". "Igual que lo defendíamos en 1976, lo seguimos haciendo hoy, con todo el bagaje y aprendizaje acumulado", ha añadido.