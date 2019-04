La estación bilbaína del Casco Viejo acoge "Caminos de Hierro", una exposición de fotos sobre el mundo del ferrocarril

Publicado 25/04/2019 14:27:46 CET

La muestra, con 41 fotografías originales y 108 en formato digital, se podrá visitar hasta el 27 de mayo

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles muestra en el vestíbulo de la estación del Casco Viejo de Bilbao las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en el 29º concurso fotográfico 'Caminos de Hierro', en una exposición organizada en colaboración con Euskotren y ETS, Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca, sobre el mundo del ferrocarril.

Según ha informado la fundación, en la muestra se reflejan las 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril que han plasmado en sus obras 134 fotógrafos de 18 países. Un total de 41 fotografías son obras originales y 108 se exponen en formato digital.

La exposición, que recorrerá doce estaciones entre 2018 y 2019, es fruto de la selección realizada entre las 3.697 fotografías presentadas por 1.595 autores de 62 países al concurso fotográfico "Caminos de Hierro", organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1986.

Esta edición del certamen cuenta con la colaboración de Adif y Renfe, y con el apoyo de las empresas Cosfesa, Elecor y Ortiz Construcciones, pertenecientes al Grupo Ortiz.

Entre las fotografías expuestas, destacan las siete obras premiadas: "Cuaderno de Vinh a Hue", de Cristina Bezanilla Echeverría; "Between Green and Blue", de Guanghui Gu; "Tent", de Armin Amirian; "Tranvía hacia el mar", de Tete Alejandre; "Estación Wadley, San Luis Potosí, México", de Pablo Elías; "Flying the Train", de Majid Hojati; y "Belice", de José Alberto Sánchez Porras.

En esta edición de "Caminos de Hierro" han participado 75 fotógrafos vascos. En la exposición se pueden ver las obras originales de Sara Berasaluce (Vitoria), Estíbaliz Mugeta (Bilbao) y Jesús María Rodríguez Cabañas (Leioa), así como las obras preseleccionadas en formato digital de Ignacio Alés (San Sebastián), Erika Barahona (Bilbao), Juan Carlos Carazo (Vitoria), Arantxa Cortajarena (San Sebastian), Miguel Angel Landáburu (Bilbao), Unai Momoitio (Getxo), Lorea Morlesín (Vitoria), Pablo Pérez Herrero (Urretxu) y Mª Begoña San Pedro (Bilbao).

EXPOSICIÓN ITINERANTE

Después de Bilbao, la exposición viajará hasta enero de 2020 por estaciones de Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia, Albacete y Madrid.

Por la exposición de la anterior edición de "Caminos de Hierro" pasaron más de 5,8 millones de viajeros a lo largo de sus 18 meses de itinerancia.

En el concurso fotográfico "Caminos de Hierro", creado en 1986, han participado 35.000 fotógrafos, con 79.000 fotografías, provenientes de todos los puntos del globo. Entre todas las obras presentadas en sus 29 ediciones, se han premiado 377 fotografías y seleccionado 2.419, todas ellas originales en papel de los autores.

Las fotografías seleccionadas en cada edición han formado parte de distintas exposiciones itinerantes, que se han montado en vestíbulos de estación en más de 370 ocasiones.