El Estado aportará el 50% de la financiación de la dependencia en Euskadi con un incremento anual del 166%

De izquierda a derecha, la diputada foral de Hacienda de Araba, Itziar Gonzalo, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, la diputada foral de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, y la diputada foral de Hacienda de Gipuzkoa, Itziar Agirre - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estado aportará el 50% de la financiación de la dependencia en Euskadi, incrementando los recursos en casi 250 millones de euros al año (un 166%), fruto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el vasco en la Comisión Mixta de Concierto Económico (CMCE), respecto a la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El acuerdo ha sido presentado durante la tarde de este miércoles en la sede del Gobierno Vasco de Vitoria-Gasteiz, por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, y las diputadas forales de Hacienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Itziar Gonzalo, Itxaso Berrojalbiz e Itziar Agirre.

El consejero ha explicado que el acuerdo prevé que el Estado aporte anualmente la cantidad necesaria para alcanzar ese 50% de financiación sobre el gasto ajustado y homogenizado del Sistema de Dependencia de Euskadi. Además, ha expuesto que, aunque la aplicación plena entrará en vigor el 1 de enero de 2027, sus efectos comenzarán ya en 2026, mediante una implantación gradual acordada por ambas administraciones.

Según ha cifrado, el Gobierno de España aportará un 166% más respecto a la cantidad recibida en 2024, que fueron 153.397.280 euros y que ascendió a 166.559.829 euros el pasado año. Así, ha estimado que, en 2026, la financiación total procedente del Estado pasará a ser de 280.430.943 euros y en 2027 se elevará hasta los 407.201.096 euros.

D'Anjou ha trasladado que la nueva metodología establece "cómo gastar el dinero en el Sistema de Autonomía, cómo calcularlo, y cómo garantizarlo". De esta manera, la nueva metodología fija "con claridad" qué gastos forman parte del sistema, cómo se calculan y qué aportación corresponde realizar al Estado. De esta forma, ha destacado que "se dota de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad financiera a una materia específica, sensible para miles de familias vascas".

Asimismo, para fijar el gasto total ajustado anual, la metodología establece determinados criterios técnicos de imputación y homogeneización que aseguran su "proporcionalidad y correcta aplicación".

ACUERDO "BLINDADO"

El consejero de Hacienda ha valorado que la incorporación de este acuerdo y de la metodología aprobada garantiza que este nivel de financiación quede "protegido y no dependa de posibles modificaciones legislativas futuras en las Cortes Generales".

"Es una garantía propia de los principios de bilateralidad y pacto que son inherentes al sistema del concierto económico. Por tanto, este acuerdo no solo mejora la financiación de la dependencia, sino que refuerza también la singularidad del autogobierno económico y consolida la capacidad de nuestras instituciones para acordar con el Estado soluciones estables, justas y adaptadas a nuestra realidad", ha valorado.

D'Anjou ha reiterado que el modelo de relación con España es "bilateral" y que los pactos se alcanzan en la Comisión Mixta de Concierto Económico, por lo que "no está vinculado a lo que pueda pasar en el Congreso a futuro". "Es algo que está blindado en ese sentido", ha remarcado.

Por otro lado, ha recordado que el acuerdo deriva de "un compromiso político especial de especial relevancia recogido en los acuerdos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez" y también "responde a una necesidad clave para el presente y el futuro del sistema de protección social".

"Este proceso de negociación no ha sido sencillo. Tiene implicaciones políticas, económicas y financieras de gran magnitud y nos ha exigido combinar la visión del Estado y la especificidad del sistema foral. Son recursos que contribuirán a reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y a garantizar una atención de calidad a las personas dependientes", ha destacado.

El consejero ha valorado que se trata de "uno de los más importantes pactos en términos financieros de la última década", que cierra un ciclo de acuerdos y compromisos adoptados en sucesivas comisiones mixtas desde el inicio de esta legislatura del Gobierno Vasco.

Concretamente, esta CMCE es la sexta que celebran las instituciones vascas con la Administración del Estado desde la que se celebró el pasado 13 de noviembre de 2024 y, en total, se han alcanzado 46 acuerdos en materias de diversa índole, "claves para la defensa y actualización permanente del autogobierno económico, fiscal y financiero de las instituciones vascas".

"Esta relación de acuerdos escenifica la capacidad de acuerdo y diálogo entre distintos gobiernos, poniendo en valor el potencial del Concierto Económico como instrumento útil y plenamente actual para regular el modelo de relaciones entre Euskadi y el Estado, basado en la bilateralidad, el consenso y el respeto mutuo", ha manifestado.

MAYOR BIENESTAR

Noël d'Anjou ha enfatizado que el acuerdo en financiación de la dependencia refuerza el principio de que "mayor autogobierno es mayor bienestar, puesto que se sitúa en el ámbito de la atención a las personas en situación de dependencia, de especial relevancia para el bienestar del conjunto de la ciudadanía".

En este sentido, ha subrayado que "refuerza las capacidades financieras de las instituciones vascas para abordar las necesidades derivadas de unas prestaciones y servicios que tienen una relación directa con el desafío planteado por la transición demográfica".

Por su lado, la diputada foral de Hacienda de Araba, Itziar Gonzalo, ha especificado que el Estado va a asumir progresivamente hasta el 50% del gasto ajustado de las administraciones vascas a partir de 2027, con un primer escalón del 36,5% en el ejercicio 2026.

"Se trata de una financiación complementaria vinculada al gasto real certificado en servicios y prestaciones del catálogo de la Ley 39/2006, que supone la atención residencial, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, promoción de la autonomía y prestaciones económicas reconocidas, además de consolidar el papel de las instituciones vascas en la gestión de la dependencia", ha expuesto.

Gonzalo ha cifrado en 323,4 millones de euros el presupuesto que destina Álava a la dependencia, de esa cantidad, la mayor parte de ella se orienta al gasto social, lo que supone 930 euros por habitante.

Por su parte, la diputada foral de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha situado el gasto en este ámbito en los 453 millones en total para sufragar servicios esenciales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche, la atención residencial, la asistencia personal o de las prestaciones para cuidados en el entorno familiar.

"Son servicios que mejoran la calidad de vida de las personas en Bizkaia y que también contribuyen a construir una sociedad más justa, más cohesionada y más solidaria", ha indicado, para destacar la "voluntad de acuerdo" de las cuatro instituciones vascas para "dotar a nuestros servicios de dependencia de una financiación más justa y acorde con el esfuerzo que desde hace años realizamos los territorios, las diputaciones forales y los ayuntamientos".

Por último, la diputada foral de Hacienda de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha resaltado que el acuerdo alcanzado "refuerza el autogobierno" para "responder a una realidad social propia, marcada por el envejecimiento de la población, el aumento de las situaciones de dependencia y la necesidad de avanzar hacia un modelo de cuidados cada vez más personalizado y sostenible".

Un acuerdo, ha dicho, "muy beneficioso" para las diputaciones, ya que "el reto de la dependencia está ocasionando unos incrementos presupuestarios muy importantes, que están provocando una tensión importante en los presupuestos forales".