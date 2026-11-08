Esteban afirma que al PNV le toca "mantener la antorcha" para seguir contruyendo nación vasca sin tutelas externas

Candidatos del PNV con el presidente del partido, Aitor Esteban, en un acto en Artxanda - PNV

BILBAO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este domingo que a los vascos y a la formación jeltzale les toca "mantener la antorcha" para seguir construyendo la nación vasca sin tutelas externas. También ha reprochado a EH Bildu que "exija absolutamente todo" al PNV, mientras al PSOE "se lo perdona absolutamente todo", sin pedirle responsabilidades.

El PNV ha celebrado este domingo un acto electoral frente a la escultura 'Aterpe 1936-La Huella' del monte Artxanda que homenajea a los gudaris y milicianos que lucharon "en la defensa de la libertad, la democracia y el autogobierno vasco en la batalla de Artxanda".

En su intervención, el líder de la formación jeltzale ha reivindicado, ante "quienes quieren convertir el 29-N en una elección entre Sánchez o Feijóo", que "Euskadi tiene sus propios intereses, sus propias necesidades y su propia agenda, y no tiene por qué aceptar que todas sus decisiones se ordenen alrededor de los bloques políticos que se formen en Madrid". "Un país no se construye únicamente diciendo a qué se opone. La democracia no puede reducirse a levantar una pancarta", ha advertido.

En este sentido, ha recordado que el PNV lleva "mucho tiempo defendiendo una idea sencilla", que Euskadi "tiene sus propios intereses, sus propias necesidades y su propia agenda, y no tiene por qué aceptar que todas sus decisiones se ordenen alrededor de los bloques políticos que se formen en Madrid".

Tras recordar que "dentro de unas semanas habrá elecciones generales" y se escuchará "muchas veces" que la elección consiste en "decidir entre un bloque y otro, entre Sánchez y Feijóo, entre una mayoría y otra mayoría". "Pero para Euskadi la pregunta es más amplia. Y ahí Euskadi necesita una voz que pueda hablar desde Euskadi, que pueda negociar desde Euskadi y que pueda acordar pensando en Euskadi", ha precisado.

Una vez más, el presidente del PNV ha advertido de que, "con Vox ni a heredar". También ha recordado que en 2023 el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, necesitaban "cuatro votos para llegar a la Moncloa" y la formación jeltzale "dijo 'no'". "El PNV es un partido coherente y de palabra", ha dicho.

Aitor Esteban ha reivindicado, ante la escultura 'Aterpe 1936-La Huella', la "orgullosa herencia" recibida de "esos hombres y mujeres que pusieron el país, la democracia y las libertades por encima de todo lo demás".

"Nos toca mantener la antorcha de la nación vasca, para que siga construyéndose, para que no le marquen desde fuera qué es lo que debe pensar o hacer, para que nuestras nietas y nietos lleguen a conocer un país unido, una Euskadi unida en una Europa unida", ha manifestado.

PUENTE

Aitor Esteban también ha aludido a la dimisión del ya exministro de Transportes, Oscar Puente, y destacado que el grave accidente ferroviario ha "retratado perfectamente a Bildu".

"Todos los grupos, todos, exigimos responsabilidades políticas y EH Bildu fue el único, el único, que no pidió su dimisión. Hasta el propio Puente tuvo más sentido de la responsabilidad que ellos y terminó marchándose", ha explicado.

En este sentido, el líder de la formación jeltzale, ha apuntado que EH Bildu "le exige absolutamente todo al PNV, y al PSOE se lo perdona absolutamente todo". "Aquí presume de firmeza; en Madrid ejerce de muleta. Aquí acusa al PNV de pactar; allí sostiene a Sánchez sin exigirle siquiera responsabilidades", ha indicado. Por ello, ha dicho tener claro que EH Bildu "no tiene autonomía política", sino que "tiene obediencia de bloque".

Esteban ha recordado que, tras los próximos comicios, "habrá una legislatura de cuatro años en la que se decidirán presupuestos, leyes, inversiones, políticas industriales, derechos sociales, infraestructuras, competencias y muchas cuestiones que afectan directamente a este país y a su gente".

"Y ahí Euskadi necesita una voz que pueda hablar desde Euskadi, que pueda negociar desde Euskadi y que pueda acordar pensando en Euskadi. Nosotros y nosotras no vamos a Madrid a poner alfombras rojas a nadie", ha asegurado.

EL PSE, UNA "SUCURSAL" Y EL PP, "ENTREGADO A VOX"

A su juicio, es precisamente en Madrid "donde más se nota que el PSE funciona como una sucursal: aquí promete defender la agenda vasca, pero en Madrid justifica los retrasos, disculpa los incumplimientos, incluso alienta públicamente que no se transfieran las competencias estatutarias y, cuando los intereses de Euskadi chocan con los del PSOE, siempre priorizan el de su partido por encima del país".

"Ni alfombras rojas ni azules, porque tampoco vamos a entregar apoyos por adelantado ni a convertirnos en secundarios de ninguna estrategia estatal. Y menos con el Partido Popular: el PP es el partido perdido, sin proyecto propio y completamente entregado a Vox", ha añadido.

De esta forma, se ha referido al hecho de que en Gipuzkoa "haya llegado al extremo de retirar su candidatura al Senado y pedir abiertamente el voto para la extrema derecha". "Ya ni siquiera disimulan: para que Feijóo llegue a la Moncloa están dispuestos a borrar sus propias siglas y convertir a Gipuzkoa en moneda de cambio de sus pactos con Abascal", ha recriminado.

PRIMER GOBIERNO VASCO

Aitor Esteban ha recordado al primer Gobierno Vasco, con José Antonio Agirre de Lehendakari, cuando las instituciones de Euskadi "comenzaban a dar sus primeros pasos", y sus representantes "defendieron la libertad de Euskadi".

"No estamos hablando de una historia ajena ni de una fotografía en blanco y negro que podamos observar desde la distancia. Estamos hablando de una cadena de compromiso que ha llegado hasta nosotros y nosotras, de generación en generación; una cadena que pasó por la guerra, por el exilio, por la cárcel y por la dictadura; que sobrevivió durante décadas porque hubo personas que siguieron creyendo que Euskadi tiene derecho a decidir su propio futuro, y que permitió, muchos años después, recuperar nuestras instituciones y desarrollar nuestro autogobierno", ha manifestado.

Para el líder jeltzale, "la memoria tiene que servir para algo más que para recordar". "No estamos aquí para vivir del pasado. Tampoco para idealizarlo. Estamos aquí porque saber de dónde venimos nos ayuda a entender algo fundamental: que nada de lo que hoy damos por normal apareció solo, que ninguna conquista democrática cayó del cielo y que ninguna generación puede dar por garantizado para siempre aquello que recibió", ha indicado.

Ahora, según ha recordado, "toca afrontar el problema de la vivienda para que una persona joven pueda empezar su vida sin tener que esperar eternamente para hacerlo", proteger la industria y transformarla, y garantizar la seguridad y la convivencia, "porque una sociedad libre también necesita que sus ciudadanos puedan vivir sus barrios y sus calles con tranquilidad".

"Nos toca abordar la migración desde la madurez, sin ingenuidades y sin convertir a las personas en instrumentos de confrontación política, sabiendo que gestionar significa ordenar, integrar, exigir responsabilidades y garantizar derechos", ha añadido.

También ha remarcado que en la actualidad hay que "seguir desarrollando el autogobierno", no con la pretensión de "acumular competencias en una estantería", sino porque saben "que tener capacidad para decidir significa disponer de mejores herramientas para responder a todos esos problemas, como el empleo, la vivienda, o la seguridad".

Al acto del PNV ha asistido una amplia representación jeltzale encabezada por los candidatos a las elecciones generales, los burukides del EBB, representantes institucionales jeltzales de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde, además de centenares de afiliados y simpatizantes.