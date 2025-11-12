Esteban censura "la obsesión contra PNV" de Feijóo, que "achica espacio político" y se "echa en brazos de Vox"

El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban, participa en el seminario ‘Los Archivos, las otras víctimas de la dictadura 50 años después de la muerte de Franco’, en Sabino Arana Fundazioa en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha criticado "la obsesión" contra su formación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, a su entender, ha decidido "achicar su espacio político" y "echarse en brazos de Vox".

En declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao, tras participar en el seminario de la Fundación Sabino Arana 'Los archivos, las otras víctimas de la dictadura 50 años después de la muerte de Franco', Esteban se ha pronunciado, de este modo, en relación a las palabras de Núñez Feijóo este miércoles en el Congreso, donde ha advertido a los socios del Gobierno de Pedro Sánchez por "normalizar lo inaceptable" con su apoyo, y ha avisado a Junts y PNV que esto no les va a "salir gratis".

Preguntado por las posibilidades de continuidad de la legislatura en las actuales circunstancias, el presidente del EBB ha indicado que la postura de los jeltzales será expresada por su portavoz en el Congreso en la sesión de este miércoles, y ha censurado que "vuelve a llamar la atención de nuevo" que Feijóo, "en vez de entrar en el debate, lo que ha hecho es una cita expresa de nuevo al PNV diciendo lo de siempre, 'responsabilidad en el desastre', que 'nos va a ir fatal', y denostando la posición razonada siempre de nuestro partido".

Aitor Esteban ha criticado la "obsesión" del presidente del PP "contra el PNV", al que hace referencia "una y otra vez constantemente" para "denostar sin venir a cuento" a los jeltzales.

Por su parte, ha afirmado que "lo único" que ve es que los populares han tomado la "decisión política" de "achicarse su propio espacio político, en cuanto a lo que pueda ser discusión parlamentaria y discusión institucional ahora y en el futuro", porque han decidido "echarse en brazos de Vox".

"Esto es lo que resume la actitud y la sustancia del Partido Popular de Feijóo hoy por hoy", ha planteado Esteban, que, preguntado por la postura de Junts, ha eludido pronunciarse sobre "una decisión libremente adoptada" por la formación catalana.