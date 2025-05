Esteban dice que la discrepancia entre PNV y PSE ha sido "más el ruido que las nueces" y el Gobierno Vasco está "fuerte"

Cree que "alguno se está frotando las manos", pero el PNV con el PSE-EE, llevarán "a buen puerto" el acuerdo de legislatura

BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que la discrepancia entre PNV y PSE-EE en algunas cuestiones ha sido "más el ruido que las nueces" porque la relación interna en el Ejecutivo "es excelente", y ha asegurado que el Gobierno Vasco está "fuerte", pese a que haya parecido que "estaba cayendo un súper chaparrón". "Lo vamos a ver en las próximas semanas", ha aseverado.

Pese a considerar que "alguno se está frotando las manos" con estas diferencias entre socios del Ejecutivo Vasco, en alusión a EH Bildu, ha subrayado que los jeltzales, junto a los socialistas, llevarán "a buen puerto" el acuerdo de legislatura.

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Esteban se ha referido a las discrepancias mantenidas por el PNV y el PSE-EE en torno a cuestiones como el TAV, el nuevo decreto de Universidades o la migración y el centro internacional de refugiados Arana de Vitoria-Gasteiz.

En este sentido, ha rechazado que esté en peligro el Gobierno de coalición y, sobre la última polémica por unas declaraciones del Lehendakari, Imanol Pradales, sobre migración, ha recordado que, tal como este ha explicado, se han descontextualizado.

"En el Consejo de Gobierno se habló de este tema y se constató que había acuerdo. Otra cosa es que en las políticas del Gobierno español podamos tener discrepancias, en cómo se deberían hacer unas cosas u otras", ha puntualizado.

En todo caso, ha reiterado que en el Ejecutivo vasco hay consenso en esta materia, y ha precisado que "la relación interna es excelente". "Me parece que ha sido más el ruido que las nueces y creo que lo vamos a ver en las próximas semanas", ha añadido.

El líder jeltzale ha recordado que "parte del lío también era a cuenta de un decreto de que está preparando sobre universidades", y ha señalado que, tal como se conoció este jueves, este asunto quedó zanjado con un principio de acuerdo entre el Gobierno vasco y el Ministerio alcanzado en una reunión celebrada el pasado día 21.

"Ya hemos consensuado posiciones", ha destacado Aitor Esteban, para precisar que "algo de razón sí que parece que tenía" el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez, al denunciar invasión competencial. "Esto es política, esto se discute y se soluciona hablando", ha manifestado.

SIN "CHAPARRÓN"

En esta línea, ha dicho que "parece que aquí está cayendo el súper chaparrón, que el Gobierno vasco se lleva horriblemente mal y que hay una tensión terrible entre PSE-EE y PNV", y se verá las próximas semanas "que no es así".

"Hay alguno que igual se está frotando las manos pero la discrepancia no es sobre temas de gestión del Gobierno Vasco. Por otra parte, que a nadie le quede ninguna duda de que este Gobierno Vasco es fuerte y el PNV lo preside, ganó las elecciones, y va a llevar a buen puerto en buena línea, de la mano con el Partido Socialista y de ese acuerdo de legislatura", ha aseverado.

Para Aitor Esteban, ha habido "un ruidito", más que "ruido" en torno a las diferencias entre su partido y el PSE-EE, que no cree que se haya prolongado más de diez días, y que más bien ha sido "mediático", y no considera que detrás haya un movimiento de los socialistas para girar a la izquierda.

"Yo no lo interpretaría como un acercamiento a la izquierda, sino como una manera de tener más perfil", ha reiterado, para señalar a la posibilidad de que pudiera haber elecciones en el Estado. En todo caso, ha precisado que en el ámbito privado no nota que haya tensión. "Yo diría que ha sido un chubasco pasajero", ha apostillado.

Preguntado por la opción de que el PSE-EE pudiera acercarse a EH Bildu, ha explicado que "aquí alianzas las podemos hacer todos". "Esto es democracia, aquí la llave no la tiene uno solo, la tenemos todos. A nosotros nos quedan tres años para las elecciones vascas y esta legislatura se va a cumplir, con lo cual, andar con estas cosas por nuestra parte, por la de los socios de Gobierno, no tiene ningún sentido en absoluto", ha replicado.

MIGRACIÓN

En concreto, sobre la polémica por las declaraciones del Lehendakari en las que señaló que hay que ver "qué tipo de migración" se necesita y qué tipo de migración se está recibiendo en Euskadi, ha dicho que Imanol Pradales ha explicado "muy bien" su descontextualización.

"La polémica fue más bien una interpretación mediática", ha manifestado, para resaltar que Euskadi "es un ejemplo en cuanto a medidas de acogimiento de derechos humanos, a medidas sociales". "Somos una sociedad acogedora e integradora, pero a nosotros lo que sí nos parece es que la mejor manera de integrar, porque además es la que buscan la inmensa mayoría de los migrantes, es a través del trabajo", ha añadido.

Por ello, ha señalado que hay que "aflorar" que los migrantes hacen trabajos sin contrato, no legal, lo que genera "situaciones injustas", en las que, en su opinión, hay que poner "el foco". "Si verdaderamente queremos integrar es a través del trabajo. Y ahí las sociedades tienen unas necesidades y unas carencias, y esto tenemos también que estudiarlo. Yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco, en ser acogedores y en intentar integrar a través del trabajo", ha reiterado.

A su juicio, hay que afrontar los retos, y no se puede "estar hablando de la migración sin tomar decisiones prácticas" y basándose "únicamente en la ideología y en lo genérico". "Aquí cada uno tiene que tomar las riendas y hacer frente a sus obligaciones. Creo que el Gobierno central tiene determinadas responsabilidades de las que no puede escaparse, en frontera, etc, y no delegar, porque además la competencia es suya hoy por hoy", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que no puede dejar que "esto fluya y que cada comunidad autónoma se las arregle como pueda". Tampoco puede ser, en su opinión, que haya comunidades autónomas "que tienen competencias en todo el tema de menores y lo que hacen es cerrar los brazos y decir no quieren saber nada", sin poner en marcha servicios, para que los "asuman otros".

"Aquí me parece que lo que hay que hacer menos discurso ideológico y más discurso práctico. Hay que afrontar las responsabilidades concretas que en materia de migración y de agenda social tiene cada uno, y esto es lo que creo que quitaría voz a la ultraderecha", ha incidido.