Esteban dice que sigue sin cerrarse el acuerdo sobre traspasos y, si el Gobierno "no cumple", "actuarán en consecuencia"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, atiende a los medios antes de la jornada de trabajo del PNV, en el Hotel Usategieta, a 14 de enero de 2026, en Oyarzun, Guipuzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que sigue sin alcanzarse un acuerdo para los cinco traspasos a Euskadi previstos en la Comisión Mixta de transferencias del viernes aunque se sigue negociando con el Gobierno central, al que ha pedido "seriedad".

El líder jeltzale ha advertido de que, si el Ejecutivo, no cumple con los "contenidos concretos" de las competencias a transferir, "algo que está firmado, hablado y acordado", la formación jeltzale actuará "en consecuencia" y no mantendrá la "misma actitud de diálogo y proactiva de buscar acuerdos".

steban, acompañado del portavoz del grupo vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, ha participado en la jornada de trabajo que ha celebrado el grupo parlamentario jeltzale en Oiartzun (Gipuzkoa) y se ha referido a las negociaciones para que este viernes se cierren en la comisión de transferencias cinco traspasos, después de que no se pudiera hacer en la que estaba prevista para el 29 de diciembre y que fue aplazada a este 16 de enero.

Las cinco competencias a materializar son las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

El dirigente jeltzale, preguntado por esa reunión, sobre la que este martes dijo la portavoz del Gobierno que estaba "en el aire", ha indicado que habrá que ver "qué es lo que sucede" el día 16 antes de tomar medidas pero, "desde luego ya se han incumplido los plazos".

Además, ha recordado que los "contenidos concretos" de esas competencias a transferir "es algo que está firmado, hablado y acordado" y, por tanto, no puede ser que "el último día se venga a decir que no". A juicio de Estaban hace falta "un poco de seriedad en política" y, desde luego, en el PNV intentan "serlo".

Esteban ha confiado en que el día 16 se acuerde lo que se "tenía que haber producido hace un mes", por lo que ya se "va tarde", y ha advertido que, de lo contrario, el PNV "no va a seguir en la misma actitud de diálogo" en sus relaciones con el Gobierno central de PSOE y Sumar. "Posiblemente habrá muchos temas en los que hablemos mucho menos, ya veremos", ha advertido, sin querer ponerse "la venda antes que la herida".

"Vamos a ver qué ocurre el viernes", ha incidido, para añadir que en el PNV se atienen "a los acuerdos y si algunos no los cumplen, tendrán que explicar por qué no y luego cada uno actuaremos en consecuencia".

Esteban ha avanzado que, pese a que ha habido encuentros con el Gobierno central "el lunes, ayer también y hoy por la mañana", no está "cerrado" un acuerdo y ha reiterado que si no se alcanza, "evidentemente va a cambiar" la actitud del PNV, que, según ha destacado, es "muy proactiva a la hora de buscar acuerdos y de ser flexibles, incluso algunas cosas que tampoco con las que quizás no se está de acuerdo al cien por cien".

"No voy a hacer aquí anuncios de nada, porque además yo creo que en política tampoco sirven los anuncios, lo que valen son las acciones prácticas", ha opinado, para insistir en que "ya se verá" lo que ocurre.