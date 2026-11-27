El presidente del EBB, Aitor Esteban, durante el homenaje a Sabino Arana, a 22 de noviembre de 2026, en Sukarrieta, Bizkaia - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha realizado un llamamiento a "hacer de partapeto" para proteger el autogobierno vasco ante un posible Gobierno de PP y Vox, y ha censurado que EH Bildu se haya presentado en estas elecciones como "muletilla" de Pedro Sánchez. Además, ha defendido que la formación jeltzale es "una voz vasca, independiente, que tiene experiencia en cómo se hacen las cosas en Madrid".

En una entrevista en Radio Popular, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que su partido no ve "ningún sentido" al apoyo a un bloque u otro en campaña cuando el PNV pretende "llevar la voz de Euskadi hasta allí". "No entendemos presentarse como una especie de muletilla o con el objetivo de apoyar a Sánchez o apoyar a Feijóo", ha dicho.

En este punto, ha citado el caso de EH Bildu "que ha dicho que 'gratis et amore'" apoya que Sánchez sea presidente, mientras la formación jeltzale tiene "en la cabeza a Euskadi".

Además, ante "todas las encuestas y los trackings" que "marcan que lo que va a haber, con prácticamente absoluta certeza, es un gobierno de coalición entre el PP y Vox", ha defendido que Euskadi "tiene que estar preparada y de manera solvente".

Aitor Esteban considera que, "aparte de eslóganes" de otras formaciones para "parar a la ultraderecha", habrá que "hacer algo más" y "tener en la cabeza el día a día". "Vamos a ver qué es lo que se conforma, qué ocurre, qué hay, quién ocupa qué, cuáles son las rayas que se ponen entre ellos, etcétera y, a partir de ahí, tirar adelante", ha señalado.

No obstante, ha insistido en que el PNV ha dicho "muy claramente", que no va a apoyar "una mayoría, un gobierno en el que forme parte Vox". Además, ha recordado que el PP "se ha pasado esta legislatura metiéndose con el PNV cuando ni venía a cuento, e incluso ha tenido iniciativa que el Senado votara que no se completara el Estatuto vasco, y han estado bloqueando la oficialidad del euskera".

Respecto al "otro bloque, que ha sido un poquito esa mayoría no tan real o inestable", ha insistido en que la formación jeltzale "tampoco estará para repetir la experiencia en los términos de esta última legislatura" porque "el último año y medio o dos años" ha sido "un auténtico sufrimiento".

"Algunos partidos se han dedicado a intentar imponer su agenda política, su programa. Y, claro, cuando hay una distancia ideológica importante, eso hace que las cosas chirríen", ha dicho, para añadir que tampoco se pueda aprobar todo por decretos ley "porque de otra manera no podía sacar los temas adelante". Por ello, Esteban ha puntualizado que, "si no es bajo otras reglas, y ya veremos qué socios entrarán", el PNV "no va a estar".

"COALICIÓN VARIOPINTA"

El presidente del PNV ha reiterado que, "con Vox no va a haber nada" por parte de su partido, pero "con este PP tampoco es posible hacer nada". "Ahora bien, con la mayoría gubernamental que ha habido hasta ahora, con esa coalición variopinta, y con esas reglas del juego, en la que la izquierda más extrema creía que se podía imponer su programa, tampoco lo vamos a hacer", ha explicado.

Según ha destacado, "desde Madrid hay que hacer muchas cosas, se pueden hacer cosas, estés apoyando o no apoyando a unos o a otros", pero "hay que hacerlo desde una manera independiente, desbloqueada".

El líder jeltzale ha reivindicado lo conseguido por el PNV en Madrid, y ha recomendado a EH Bildu hacer "la cuenta". "Que digan ellos qué es lo que han conseguido, nada, cero: el eslogan, la pancarta y luego, eso sí, ninguna crítica al Gobierno Sánchez. Ha sido llegar y alfombra roja, encantados de haberse conocido y de estar en Madrid", ha criticado.

En su opinión, esta actitud "encaja mucho con lo que se ha presentado esta campaña de 'salvar al soldado Sánchez'". "Son parte de un bloque, son un adminículo, un apoyo, sin más. Han priorizado ir como bloque de izquierdas. Nosotros lo que priorizamos es Euskadi y la ciudadanía vasca", ha puntualizado.

UN MENSAJE "QUE VA CALANDO"

También ha destacado que ha visto "en los trackings, en las encuestas, la gente ha ido cada vez más entrando en campaña". Al principio, "había mucha gente indecisa", pero la evolución marca que su mensaje "está calando", por lo que está "satisfecho".

En su opinión, "una voz vasca, independiente, que no esté atada a un bloque, es absolutamente necesaria en Madrid". En este sentido, ha defendido que el PNV es "una voz vasca que además tiene experiencia en cómo se hacen las cosas en Madrid".

"He visto en los trackings, en las encuestas, que la gente ha ido cada vez más entrando en campaña. Al principio, había mucha gente indecisa, he visto la evolución y estoy satisfecho porque creo que nuestro mensaje está calando, que una voz vasca es absolutamente necesaria en Madrid. Una voz vasca independiente, que no está atada a un bloque y a servir a alguien, a un presidente de gobierno. Una voz vasca que además tenga experiencia en cómo se hacen las cosas en Madrid. Y eso es el PNV".