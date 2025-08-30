Esteban llama a Tellado "tramoyista" y a PP "lodazal de insultos", y dice "por última vez" que no conoce a Antxon Alonso

"Euskadi no necesita palabras gruesas, sino proyectos finos, no necesita a Tellado ni a De Andrés", asegura

SAN SEBASTIÁN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha llamado al secretario general del PP, Miguel Tellado "tramoyista", y al PP "trampal", es decir, "lodazal de improperios", y ha asegurado "por última vez" que no conoce a Antxon Alonso, el empresario "socio" del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, acusado de corrupción, ni fue "intermediario de nada" con la formación jeltzale.

En el acto político que el PNV ha celebrado en Zarautz (Gipuzkoa) para dar comienzo al curso político, Esteban ha recordado que Tellado calificó hace dos días en San Sebastián el PNV de "trampantojo" porque es el "sanchismo a la vasca", y ha señalado a él también ve al PP y a su secretario general "bien definidos con palabras que empiezan por 'Tram'", como "tramoyista encargado de hacer aparecer y desaparecer las serpientes de verano del escenario mediático".

"El tramoyista resulta ser el secretario general de un partido que se define también con la misma primera sílaba: ¡son un tampal!, que el diccionario define como pantano, ciénaga, lodazal, atolladero. Son una ciénaga del insulto y la mentira; un lodazal de improperios; y un atolladero es en lo que se encuentran, incapaces de buscar soluciones para acceder al poder, haciendo cada vez más adversarios, perdidos en su pantano", ha advertido.

A su juicio, los populares son "un partido sin brújula" y ha advertido de que "Euskadi no necesita palabras gruesas, sino proyectos finos". "No necesita a Tellado y De Andrés, para ellos todo es cuestión de titulares, para el PNV es cuestión de país. ¡En eso estamos y en eso seguiremos!", ha apuntado.

Aitor Esteban ha insistido en que "trampal tiene su origen en la palabra 'trampa', y ha subrayado que diversos portavoces de ese partido han intentado asociar a los jeltzales "con la trama alrededor de Cerdán" y lo han seguido haciendo también este verano.

"Ya sabemos, es la vieja táctica del 'miente, que algo queda'. Da igual que sea verdad o que sea mentira con tal de llegar al poder y azuzar al adversario. Ese no es nuestro estilo ni muchísimo menos. Tampoco lo es estar repitiendo las cosas una y otra vez. Cuando el PNV dice algo, es que es así", ha asegurado.

ANTXON ALONSO

Además, ha recordado que "el tramoyista Tellado" decía este verano que él tenía un problema "porque había mentido al decir que no conocía a Antxon Alonso, el socio de Cerdán".

"Nos acusan, falsamente, de mentir. Quizás es que están acostumbrados a hacerlo, o defienden esa máxima de 'una mentira repetida mil veces se convierte en verdad'. Desde luego, yo no. Lo repetiré por última vez: ni conocía ni conozco a Antxon Alonso, ni fue intermediario de nada con el PNV", ha zanjado.