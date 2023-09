Esteban no ve "fácil" sumar los apoyos para la investidura de Sánchez y asegura que PNV no es "facilitador" con Junts

Asegura que los sondeos electorales no le preocupan a él "ni al PNV ni a su Ejecutiva"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido de que no será "fácil" alcanzar un acuerdo para una investidura de Pedro Sánchez porque hay que "poner de acuerdo a unos cuantos actores" y ha asegurado que los jeltzales no van "en pack" ni son "facilitadores de nada", de manera que Junts "negociará lo que crea conveniente".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que, si tras la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, hay "otra propuesta de investidura", su partido está dispuesto a "hablar" y ver "si es posible llegar a un acuerdo". En todo caso, ha subrayado que "todavía no hay nada cerrado" y ha advertido de que "somos unos cuantos actores los que nos tenemos que poner de acuerdo y tampoco será fácil".

El diputado jeltzale ha rechazado que el PNV, cuyo presidente, Andoni Ortuzar, se reunió recientemente con el expresident Carles Puigdemont en Waterloo, sea "facilitador" de un acuerdo con Junts para la investidura. "Nosotros no somos los facilitadores de nada. Junts negociará lo que lo que considere, lo que crea conveniente", ha manifestado.

De este modo, ha subrayado que no van "en pack". A su entender, que entre las formaciones que pudieran "ir, en su caso, a un apoyo de una investidura, entre bomberos no nos pisemos la manguera", de manera que "el acuerdo de unos imposibilite el de otros", es "la mínima básica", pero "luego cada uno verá cuáles son sus prioridades y cómo tiene que negociar, y nosotros no somos ni los representantes de nadie ni los intermediadores con nadie".

En todo caso, ha señalado que los jeltzales siguen "manteniendo una buena relación" con Junts, "un agente político importante en estos momentos". "Lo que hay que estar es ojo avizor y sabiendo cómo se están moviendo las cosas, para poder tomar cada uno sus propias decisiones", ha manifestado.

Por lo que respecta a los contactos del PNV con los socialistas, ha explicado que habido "un par de reuniones" en las que no se ha entrado a "concretar materias" ni siquiera para un acuerdo de investidura.

Respecto a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que al PNV se le ha llamado "si no ha sido todos los días, unos sí, otros no" por parte de "diferentes personas" y se han hecho reuniones "discretas", algo que enmarca en "la normalidad".

En cualquier caso, ha insistido en que el PP "no va a tener los votos" del PNV para investir a Núñez Feijóo como presidente, como ya le trasladó "desde el primer momento" porque los jeltzales "con las premisas de la necesaria participación de Vox en esa investidura" no íban "a entrar". Por ello, ha asegurado que "en ningún momento se ha entrado a "valorar programas ni materias" en los contactos entre ambas formaciones.

Esteban ha lamentado también que el proceso para investir al nuevo presidente de Gobierno se está "haciendo largo" porque, a su entender, "Zarzuela se precipitó" ya que tenía que haber "dejado un poquito más de tiempo para que la cosa madurara".

AMNISTÍA

Por otro lado, el diputado del PNV ha aludido a la posibilidad de una ley de amnistía y ha cuestionado, tras las manifestaciones del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en relación a este tema, "qué hace la CEOE metiéndose en camisas de once aras".

En todo caso ha señalado que "el denominado 'procés' y la problemática de Cataluña no se ha enfrentado como debía ser, que es política" y se ha intentado "ir a través de los tribunales a reprimir la expresión de voluntad de una gran parte de la ciudadanía catalana", lo que "no es bueno".

Según ha planteado, "los problemas políticos, si no se abordan políticamente, siguen estando enquistados y lo que hace falta es un diálogo profundo" y, a su entender, "sería muy positivo que pudiera haber una fórmula que lograra una amnistía y que pudiéramos todos de nuevo partir de unas posiciones iguales y fuéramos construyendo y haciendo política". "Creo que es necesario y que ya es hora de enfrentar la problemática nacional catalana y también la vasca de manera política", ha apelado.

NO PREOCUPAN LAS ENCUESTAS

En otro orden de cosas, ha asegurado que no le preocupan los sondeos electorales que apuntan a que EH Bildu podría superar al PNV en unas elecciones vascas y que considera encuestas destinadas a "presionar" al PNV a las "puertas" de una investidura de Núñez Feijóo". "No me preocupa a mí, ni le preocupa al PNV ni a su Ejecutiva", ha afirmado.

Finalmente, preguntado en relación a la situación en la Selección femenina de Fútbol, ha señalado que le "faltan datos" para saber "qué está pasando", pero, en todo caso, le sorprende "la aparente falta de diálogo entre todas las partes, incluido al Gobierno".