Esteban (PNV) acusa a Andueza de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria"

Afirma que el Gobierno funciona, que hay margen para "un gran acuerdo" en euskera y espera que las palabras de Andueza queden en "anécdota"

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha acusado este martes al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, de poner en cuestión la estabilidad institucional y generar una desconfianza "innecesaria" entre los socios del Gobierno Vasco, con su advertencia sobre el "riesgo" que puede haber en el Ejecutivo coalición si la formación jeltzale "sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu", como en el tema del euskera.

"El único que genera tensión, fricción y desconfianza innecesariamente, con declaraciones absolutamente fuera de lugar, es Andueza", ha asegurado Esteban, para precisar que el Gobierno funciona, que hay margen para "un gran acuerdo" en materia de exigencia de euskera en las OPEs, y mostrar su confianza en que las palabras de Andueza queden en "una anécdota".

El líder del PNV se ha referido, de esta forma, a las declaraciones realizadas por Andueza, que hoy mismo ha vuelto a denunciar que se está produciendo una "comunión nacionalista" en Euskadi para impulsar "cuestiones identitarias", entre ellas, el aumento de la exigencia del euskera en la administración, después de que PNV y EH Bildu hayan facilitado la tramitación parlamentaria de sendas proposiciones de ley que presentaron por separado en este sentido.

El presidente del EBB ha asegurado que el Gobierno Vasco "está funcionando" y que "hay espacio" para el acuerdo en la reforma para blindar el euskera en las Ofertas Públicas de Empleo.

"Estamos asistiendo últimamente a una serie de declaraciones por parte de Eneko Andueza que están absolutamente fuera de lugar y que ponen en cuestión el objetivo de estabilidad institucional", ha añadido.

Aitor Esteban ha apuntado que "él es el único que las hace y, al final, lo que genera es tensión, desconfianza innecesariamente, en un tono retador, que se compadece muy poco con la estabilidad parlamentaria que tenemos, tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento de Madrid", ha destacado.

En su opinión, quizá Andueza "lo utiliza porque necesita así afirmar su autoridad dentro de sus correligionarios y en su propio partido". "Lo cierto es que el Gobierno está funcionando", ha aseverado.

Esteban ha querido dejar claro también que la primera reunión (discreta) que tuvo con el líder del PSE-EE tras ser proclamado presidente del PNV, fue para hablar del tema del "blindaje" del euskera en las OPE ante sentencias judiciales que se estaban produciendo.

DISENSO ACORDADO

"El PSE-EE y el PNV han acordado un disenso sobre esta materia. Pero, además, el PSE-EE sabe, porque se lo hemos transmitido muy claramente a través de diversos portavoces, que entendemos que hay espacio para un acuerdo en este asunto, y que creemos que se puede hablar y se puede llegar a un gran acuerdo", ha subrayado.

Por ello, espera que "este tipo de declaraciones" del secretario general de los socialistas vascos "se conviertan en una anécdota y nada más".