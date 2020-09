Esteban (PNV) advierte que Cs puede pretender aprobar los Presupuestos y al día siguiente "no dar ni agua al Gobierno"

Cree que entre el PSOE y Podemos "la sangre no ha llegado nunca al río" y que se trata "más de gesticulación que otra cosa"

BILBAO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido de que Ciudadanos puede pretender aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, al día siguiente, "no dar ni agua al Gobierno" y oponerse a que sus proyectos legislativos salgan adelante.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha recordado que todavía no ha comenzado la negociación presupuestaria y ha apuntado que los jeltzales no tienen "ningún dato concreto de cuáles son los términos económicos que se quieren plantear".

En todo caso, ha insistido en que su partido "prefiere" que las cuentas salgan adelante con la mayoría que favoreció la investidura de Sánchez. "Ahí está, en principio, la lógica. Ahora, yo entiendo también que hay muchísimos condicionantes alrededor y no sé si todos los sujetos llamados a poder formar esa mayoría, aunque fuera estrictamente presupuestaria, estarán interesados en hacerlo", ha apuntado.

El dirigente jeltzale ha recordado que el Gobierno del Estado "sabe perfectamente" lo que preocupa a su formación, y ha citado la situación económica, que los Presupuestos estén "bien orientados" para salir de esta situación, crear el mayor número de puestos de trabajo posible y poner las bases de "un nuevo futuro económico".

Por ello, ha asegurado que estarán muy atentos a "todo lo que esté relacionado con la industria", y también considera que puede haber un encuentro en "los temas sociales necesarios, porque la situación económica y social en los próximos meses va a ser muy dura". "Nuestras políticas en Euskadi también han ido en ese sentido", ha subrayado.

Aitor Esteban ha recordado que los Presupuestos, prorrogados ya durante dos años, "no aguantarían" otro más. Además, ha considerado que una convocatoria electoral por una falta de cuentas públicas en estos momentos, "ahondaría la crisis". "Creo que hay un cierto deber y necesidad por parte de todos de intentar encontrar la vía para ponernos de acuerdo mínimamente para que haya un Presupuesto", ha añadido.

CIUDADANOS

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos pueda acceder a posibilitar la aprobación de las cuentas, ha afirmado que él no adelantaría nada y ha recordado que hace una semana y media en la Diputación Permanente "zumbó de lo lindo" al Gobierno.

"Yo no sé cuál es la intención de Cs y sus exigencias, y si podría chocar con nuestras posiciones, pero Ciudadanos también puede pretender aprobar los Presupuestos y, al día siguiente, no darle ni agua al Ejecutivo y que los proyectos legislativos o de otro tipo no salieran adelante. Yo no sé si eso tiene mucho sentido para una legislatura", ha indicado.

PSOE-PODEMOS

Esteban ha dicho, no obstante, que el PSOE y Podemos serán los que deberán tomar sus decisiones e "ir abriendo camino". En cuanto a las relaciones entre los socios del Ejecutivo, considera que "la sangre no ha llegado nunca al río". "Me parece más gesticulación que otra cosa", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que la formación morada "sabe que no puede permitirse el lujo de salir del Gobierno", aunque haya podido haber "malestar".

Sobre las competencias pendientes de transferir a Euskadi, el portavoz del Grupo Vasco cree que, en cuanto se ponga en marcha este martes el nuevo Gobierno Vasco, esta misma semana habrá una toma de contacto. "Todo el calendario que ya estaba fijado tendría que ponerse ya en marcha en este mismo mes", ha concluido.