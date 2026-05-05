Esteban (PNV) dice que Garaikoetxea deja una "huella muy importante" y supo "impulsar y poner los cimientos del país"

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que la huella que deja Carlos Garaikoetxea es "muy importante" y ha destacado que supo "impulsar y poner los cimientos del país".

Carlos Garaikoetxea, lehendakari del Ejecutivo de Euskadi en las legislaturas de 1980 y 1984, falleció este pasado lunes en Pamplona a los 87 años de edad a causa de un infarto.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Aitor Esteban ha señalado que la relación de Garaikoetxea con el PNV es "indudable", ya que fue "nada más y nada menos que presidente del propio partido y luego lehendakari, y la huella que ha dejado es muy importante y el respeto hacia su figura siempre ha estado ahí".

Esteban ha dicho que Garaikoetxea fue lehendakari en "unos momentos muy duros en los que estaba todo por hacer" y, además, "con episodios también que no ponían las cosas nada fáciles, no solo el terrorismo y la crisis industrial, que también", sino "las riadas que hubo en Bilbao, etc...".

Esteban ha destacado que Carlos Garaikoetxea era "toda una figura para el país porque era el primer lehendakari, después de Aguirre y de Leizaola, que lo fue en el exilio, era todo un símbolo y una figura muy importante también dentro de nuestro partido".

A Garaikoetxea, ha señalado, "le tocó ese primer gobierno, ir creando unas instituciones que lo único que estaban es en la cabeza de la gente, pero que había que darles forma y, desde luego, no fue fácil". "Y lo hizo en un gobierno en el que había figuras muy destacadas, un gobierno monocolor del PNV, que supo impulsar y poner los cimientos del país", ha subrayado.

Además, ha destacado que lo hizo "con unas expectativas inciertas", ya que "se tuvo muy clara la apuesta por el Concierto Económico, pero en un momento en el que los niveles de paro estaban al 28,5% y en el que la industria que formaba parte del panorama que habíamos conocido hasta entonces había colapsado y se estaba hundiendo con una crisis económica muy fuerte". "No sabíamos qué podía dar de sí un Concierto Económico, además, con unas instituciones en construcción, no solo lo que es el propio gobierno, sino todo el funcionariado", ha remarcado.

Tras reiterar que Carlos Garaikoetxea es "una figura muy destacada para Euskadi", ha destacado "toda la simbología que tenía el que el lehendakari, que había sido el presidente del EBB, fuera un navarro".

MOMENTOS DÍFICILES

En referencia a la escisión del PNV en 1986, que dio lugar a la creación de Eusko Alkartasuna (EA), liderada por Carlos Garaikoetxea, ha dicho que fue "muy traumático para el partido, con divisiones incluso en familias".

Aitor Esteban ha afirmado que, "visto con perspectiva no hubiera pasado, lo que pasa que los momentos son los momentos". "Visto con perspectiva ni había una diferenciación ideológica, lo que hubo fueron digamos desencuentros personales que, seguramente, ya con la perspectiva del tiempo, se hubiera desarrollado de otra manera", ha concluido.