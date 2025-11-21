Esteban (PNV) reclama en el Congreso del PDE "un espacio propio" para Euskadi en la UE y la oficialidad del euskera

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE) celebrado en Barakaldo (Bizkaia) - PNV

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado este viernes en el Congreso anual del Partido Demócrata Europeo (PDE) celebrado en Barakaldo (Bizkaia) un espacio propio para "las naciones sin estado", como Euskadi, y la oficialidad del euskera en la UE. "Europa necesita más diversidad, no menos; más lenguas, no menos; más pueblos reconocidos, no menos", ha defendido.

Esteban ha clausurado, junto al secretario general y el presidente del PDE, Sandro Gozi, y François Bayrou, respectivamente, el Congreso anual que el PDE ha celebrado en el BEC de Barakaldo con el título 'All We Need is Democracy' (Todo lo que necesitamos es democracia).

El encuentro ha reunido a 76 delegados de 20 formaciones políticas de una veintena de países, y en él se ha nombrado al líder del PNV vicepresidente del Partido Demócrata Europeo.

En su intervención, Aitor Esteban ha dado la bienvenida a los líderes políticos europeos congregados en el encuentro a Euskadi, el pueblo "con la lengua viva más antigua de Europa".

Tras subrayar que la formación jeltzale acaba de cumplir 130 años de historia, ha recordado que la formación jeltzale nació en 1895, "cuando aún estaba vivo el espíritu de los grandes procesos de reunificación nacional en Alemania o Italia", estuvo en la conferencia de Versalles tras la II Guerra Mundial, luchó contra Franco y la Legión Cóndor que destruyó Gernika, y participó en la red de espías para los aliados en la II Guerra Mundial.

"Soportamos 40 largos años de represión en la dictadura de Franco: ilegalización, prohibición de nuestra lengua y exilio. Y contribuimos, posteriormente, de manera fundamental a recuperar el autogobierno del País Vasco y dar estabilidad al Estado español una vez instaurada la democracia. Sabemos qué es no tener libertad y cuán preciada es. Nuestra historia nos enseñó que un pueblo pequeño puede defender valores inmensos", ha subrayado.

Esteban ha afirmado que el pueblo vasco es "antiguo", pero "nunca anclado en el pasado". "Hemos sabido sobrevivir, adaptarnos y avanzar. Y ese mismo espíritu es el que hoy queremos ofrecer a Europa. Por eso, desde Euskadi, desde nuestra nación, venimos a decir que Europa necesita más diversidad, no menos; más lenguas, no menos; más pueblos reconocidos, no menos", ha asegurado.

El líder jeltzale ha advertido que Europa "se encuentra en un momento decisivo" porque está "en una encrucijada". "¿Quién nos habría dicho hace 30 años que tendríamos que unirnos en defensa de la democracia en Europa porque estaba en peligro?", se ha preguntado, para recordar que Europa es "la cuna de la democracia", sentó las bases del Estado de Derecho, "resistió tiempos oscuros" y venció "la tentación del totalitarismo una y otra vez", pero ahora "se enfrenta de nuevo a la amenaza de la oscuridad totalitaria".

"Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Europa está en guerra en sus fronteras y, al mismo tiempo, observa con preocupación el regreso a la Casa Blanca de un líder que cuestiona las alianzas y la arquitectura multilateral que nos han brindado paz y estabilidad", ha añadido.

"UN ESPACIO PROPIO" PARA EUSKADI

Aitor Esteban, que ha reivindicado que Euskadi es "una nación europea con una trayectoria democrática y de autogobierno", ha señalado que los vascos necesitan "una relación más estrecha con las instituciones europeas".

En esta línea, ha pedido "un espacio propio" para "las naciones sin estado" porque Europa "debe reconocer, aceptar la diversidad interna de los Estados", adaptarse a las diferentes realidades sociopolíticas y lingüísticas que existen en su seno.

A su juicio, en base a sus principios fundacionales, la UE no puede hacer "oídos sordos a las reclamaciones nacionales inclusivas ni a la pluralidad lingüística". Por ello, ha reclamado la reconocimiento de la oficialidad del euskera.

El presidente del EBB se ha mostrado convencido de que la juventud vasca no está dispuesta "a renunciar al sueño europeo, a volver a concepciones estatales que hoy en día no ofrecen soluciones en un mundo globalizado", porque "es cada vez más europea, pero no está dispuesta a renunciar a lo que somos". "Ser europeos no borra nuestra identidad, la multiplica", ha subrayado.

MENSAJE A LAS NUEVAS GENERACIONES

El líder del PNV se ha dirigido a las nuevas generaciones para advertirles de que ahora "nada está garantizado". "Se debe luchar cada día por aquello que anhelas, por lo que defiendes, por la libertad, por los derechos humanos. Ha costado mucho sacrificio y pérdida de vidas construir un sistema de valores democrático. La democracia liberal no es perfecta, pero es el mejor de los sistemas existentes", ha asegurado.

Por ello, ha instado a "defenderla sin complejos, pero también sin ingenuidad" porque "quienes quieren destruirla ya no se esconden, y los principios en que se basa, en especial la libertad de expresión, son su fortaleza y también su debilidad".

"La irrupción de la realidad digital es algo para lo que la democracia no estaba preparada. Hoy las ideas extremistas y los mensajes polarizados se abren paso sin equilibrios críticos ni debate en nuestros teléfonos o nuestras televisiones", ha indicado.

Según ha lamentado, "es el tiempo de las soluciones fáciles, el tiempo de la deshumanización del adversario, el tiempo de imponer en vez de acordar". "Hoy lo sencillo es apuntarse a esta moda. Por eso lo revolucionario hoy, lo disruptivo, lo valiente, lo nuevo, es reivindicar el centro, ¡quién lo iba a decir!, reivindicar el equilibrio, el diálogo, la estabilidad, los acuerdos, las soluciones complicadas frente a las sencillas. Y eso lo representa el centro, lo representamos nosotras y nosotros", ha enfatizado.

A su juicio, "el centro no es una teoría", sino "la única posición política que ha demostrado que sabe dar estabilidad y respuestas en momentos difíciles". Por ello, ha dicho que "el centro no es tibieza, es es responsabilidad, el espacio donde se toman las decisiones que sostienen un país, no las que lo rompen"

Aitor Esteban ha avisado que, "así como Europa es incomprensible sin democracia, la defensa de la democracia solo puede ser efectiva desde una Europa unida", y ha instado a "fortalecer sus instituciones".

"LÍDERES DE UNAN"

También ha reivindicado para Europa "líderes que unan, no que rompan; gobiernos que escuchen, no que griten; proyectos que inspiren, no que aterroricen". "Aunque sean tiempos oscuros, debemos mirar el futuro con optimismo. ¡Se puede vencer a los extremismos y a la antipolítica! Los holandeses han mostrado el camino. Que no cunda desánimo alguno", ha emplazado.

El presidente del EBB ha reiterado que "el centro es el futuro, es la roca de estabilidad" que necesitan las sociedades. "Es desde el centro desde donde debemos proceder a iniciar la tarea de rehacer el gran andamiaje europeo del futuro: con herramientas nuevas pero la misma alma y valores de siempre. Y el PDE es quien mejor representa esos valores. ¡Bajemos a la calle, trabajemos, defendamos la democracia, conquistemos la libertad!", ha animado.

Tal como ha afirmado, "Europa no nació para rendirse", sino para "avanzar, incluso en los momentos más oscuros", con "democracia, libertad y diversidad interna". "En el País Vasco conocemos el precio de la libertad y, precisamente por eso, jamás permitiremos que Europa retroceda. Somos una nación pequeña, pero con un compromiso inmenso: construir, unir y defender a Europa cuando más se la necesita. El futuro europeo se decide aquí, ahora, y depende de nuestra valentía. Y que nadie lo dude: Europa avanzará", ha concluido.

En el Congreso, se ha aprobado una declaración para reafirmar el "profundo compromiso con la diversidad, la igualdad y la inclusión en la vida política" de las formaciones políticas que componen el PDE.