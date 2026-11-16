Esteban reivindica que "todas las formaciones tienen que ser libres de hacer actos" en Euskadi

El presidente del EBB, Aitor Esteban, durante un acto electoral. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reivindicado "todas las formaciones políticas tienen que ser muy libres de hacer actos en Euskadi" y, en este sentido, ha esperado, tras el ataque "intolerable" sufrido por el PP en Hernani este pasado sábado o las pintadas y amenazas hacia su propia formación, que "nada de esto se repita" en la campaña electoral. "Hay algunos que parece que añoran determinadas actitudes", ha lamentado.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, ha considerado "intolerable" el "ataque fascista" a un acto electoral del cabeza de lista del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, el pasado sábado en la localidad guipuzcoana de Hernani, donde un grupo de personas arrojó diversos objetos.

"Aquí lo que se trata es de expresarse con la palabra y de rebatir las ideas y las posiciones del otro con la palabra y luego con las urnas", ha apelado Aitor Esteban, que ha explicado que ya el sábado lo dijo "claramente" y, además, "lo debió de entender bien" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le envío un mensaje diciendo que "agradecía" la posición del PNV.

El líder del Partido Nacionalista Vasco ha insistido en que "todo el mundo, todas las formaciones políticas tienen que ser muy libres de poder intentar difundir su mensaje y hacer actos en Euskadi con absoluta libertad, ellos y cualquier otro color".

En este sentido, ha recordado que también a los jeltzales les "han pintado sedes, autobuses, y amenazado a algunos militantes que estaban limpiando esas pintadas". "Hay algunos que parece que añoran determinadas actitudes", ha lamentado, esperando que "nada de esto se repita a lo largo de la campaña electoral".

NO HAN ABIERTO LA BOCA

Cuestionado por si su crítica está dirigida a EH Bildu, ha replicado que se refiere a "los que lo estén haciendo", que "desde luego no llevan ningún cartel". En todo caso, ha subrayado que él y "algún otro partido" lo han "condenado rotundamente", pero "otros no han abierto la boca".

Esteban ha admitido que el "ambiente social de ocupación del espacio que debería ser de todos", aunque "antes estaba más extendido todavía", aún "continúa en algunas zonas de Euskadi".

"Lo sufrimos todos, nosotros también, no es fácil que haya gente que dé el paso a presentarse a candidaturas, etcétera, en algunos municipios, en algunas zonas del país", ha denunciado.

Además, preguntado si le preocupa la organización Jardun, el presidente del PNV ha explicado que "lleva tiempo como organización" y lo que ha "sorprendido" ahora es que "apareciera junto con un militante de un movimiento irlandés que no estaba de acuerdo con la desaparición de la violencia del IRA", una investigación que continúa y, por tanto, "en su momento", se sabrá "qué hay o deja de haber en ese asunto".

En cualquier caso, ha remarcado que "lo importante es condenar absolutamente cualquier acto violento y de coacción siempre y en la campaña electoral específicamente".