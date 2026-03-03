Étoile du Roy, la fragata corsaria de la película 'Napoleón' de Ridley Scott, estará en el Pasaia Itsas Festibala

Archivo - La fragata corsaria Étoile du Roy - MATHILDE HARDOUIN_/PIF - Archivo

SAN SEBASTIÁN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Étoile du Roy, un velero de tres mástiles y 46 metros de eslora, será uno de los barcos de gran porte que recalarán en la cuarta edición del Pasaia Itsas Festibala, del 14 al 17 de mayo. Se trata de una réplica de una embarcación del siglo XVIII que ha participado en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas la película 'Napoleón' de Ridley Scott.

Construida a partir de los planos originales de una fragata corsaria de 1745, el Étoile du Roy es la recreación de uno de los grandes navíos de la edad de oro de la guerra de corso. El barco original se perdió en el siglo XVIII y resurgió más de dos siglos después gracias a una reconstrucción lo devolvió al mar y lo convirtió en protagonista del cine histórico europeo y de los más importantes festivales marítimos.

La organización está desvelando de forma progresiva las embarcaciones que conformarán el cartel naval del festival. El avance comenzó con el anuncio de la participación del Morgenster -antiguo arenquero centenario reconvertido bergantín- e irá completándose poco a poco hasta configurar la "excepcional muestra de diversidad y valor patrimonial" que se dará cita un año más en Pasaia Itsas Festibala.

El Étoile du Roy es la reproducción fiel una fragata corsaria construida en 1745. Era un navío de 310 toneladas, armado con 20 cañones y capaz de albergar a una tripulación de 236 marineros. Concebido para hostigar a los enemigos de la corona francesa durante el reinado de Luis XV, desapareció apenas cuatro años después de su botadura.

Dos siglos después, en 1996, los planos originales reaparecieron en los archivos de la Royal Navy en Londres. A partir de ese hallazgo, un equipo de cerca de 90 personas reconstruyó la fragata en apenas ocho meses en las playas de Turquía, para dar vida al navío que protagonizaría la serie 'Hornblower'. Bautizado inicialmente como Grand Turk, el barco inició entonces una segunda vida.

En 2010, el buque fue adquirido por la compañía francesa Étoile Marine Croisières y trasladado a Saint-Malo, a su actual puerto base. En ese momento adoptó el nombre de Étoile du Roy, en referencia tanto a la flota de la empresa como a la fidelidad histórica de los corsarios al rey. Su cubierta y sus espacios interiores han servido como escenario de numerosas producciones cinematográficas y televisivas.

En los últimos años, ha participado en títulos como 'Napoleón' (Ridley Scott), 'Los Tres Mosqueteros' (Martin Bourboulon), o la serie 'La Fortuna' (Alejandro Amenabar). Es también un singular espacio flotante capaz de embarcar hasta 120 personas en navegación y de acoger eventos en puerto.

Capitaneado por Benjamin Hardouin y tripulado por nueve marinos, el buque continúa navegando por los principales encuentros marítimos europeos, "difundiendo el patrimonio naval y manteniendo viva la leyenda de los grandes veleros históricos". Durante el Pasaia Itsas Festibala, el público tendrá la oportunidad de visitar este velero tradicional.