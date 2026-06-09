ETS actuará el 26 de agosto en el Parque Europa en Aste Nagusia de Bilbao

Concierto en fiestas de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

En Tol Sarmiento (ETS), uno de los grupos más reconocidos del panorama musical vasco actual, actuará el 26 de agosto en el Parque Europa en la Aste Nagusia de Bilbao. La banda, cuyos integrantes son de Yécora (Álava), se ha consolidado como referente del pop-rock euskaldun gracias a su estilo festivo y cercano, que combina música bailable con letras en euskera.

El Ayuntamiento de la capital vizcaína ha anunciado este martes el primer concierto de las fiesta de Bilbao. ETS actuará el próximo 26 de agosto en el Parque Europa, uno de los principales escenarios de la Semana Grande bilbaina.

El anuncio se ha realizado a través de los canales oficiales municipales en redes sociales, en los perfiles de Bilbao Udala, Bilbao Jaiak y Bilbao Turismo en Instagram, Facebook y Tik Tok, así como en el perfil del Ayuntamiento en Spotify, mediante la lista de reproducción titulada "Aste Nagusia 2026-Soinu Banda".

A partir de hoy, el Consistorio irá dando a conocer de manera progresiva el resto de conciertos de Aste Nagusia en Abandoibarra y Parque Europa, con anuncios semanales en los citados canales.

En Tol Sarmiento es una de los bandas más reconocidos del panorama musical vasco actual. Con melodías pegadizas, letras cercanas y directos cargados de energía, ETS ha logrado conectar con generaciones diversas y un público en constante crecimiento.