ETS actuará el día 25 en el Parque Europa en Aste Nagusia de Bilbao en lugar del día 26

Archivo - El grupo alavés ETS - GETXO KULTURA - Archivo

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

En Tol Sarmiento (ETS), la exitosa banda euskaldun de Yécora (Álava), actuará el próximo día 25 en el Parque Europa durante Aste Nagusia de Bilbao, en lugar del día 26, como estaba previsto en un principio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, que ha trabajado de forma coordinada durante los últimos días con el grupo musical alavés, tras analizar las distintas alternativas organizativas y constatada la viabilidad técnica y de seguridad, han acordado adelantar la celebración del concierto.

Por ello, ETS ofrecerá su concierto en fiestas de la capital vizcaína el próximo martes, día 25, en el Parque Europa a las 00.00 horas, en vez del día 26, como se había programado inicialmente.

El cambio de fecha responde a una petición trasladada por En Tol Sarmiento, que ha sido analizada por el Consistorio durante los últimos días. Ambas partes han trabajado de forma coordinada para estudiar las distintas alternativas posibles y hacer viable el adelanto del concierto.