Etxanobe afirma que la transición digital de Bizkaia "no se realiza solo con infraestructuras", sino "formando talento"

La diputada general de Bizkaia,Elixabete Etxanobe, y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en la inauguración de la 34ª edición de la Euskal Encounter en BEC - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la transformación digital del territorio "no se realiza solo con infraestructuras", sino que se hace "formando talento, acercando la tecnología a quienes la van a protagonizar y apoyando espacios" como la Euskal Encounter, "donde el talento joven se pone a prueba y se proyecta".

Elixabete Etxanobe ha participado este jueves, junto al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en la inauguración de las 34ª Euskal Encounter, que se celebrará en el BEC de Barakaldo hasta este domingo y reunirá a más de 4.000 ordenadores y 5.000 personas que disfrutarán de 70 GBps de conexión a internet y de cerca de 200 actividades, competiciones y espacios dedicados a la creatividad, la innovación y la divulgación tecnológica.

Al acto han asistido también la presidenta de Euskaltel Fundazioa, Luz Usamentiaga, el organizador principal de la Euskal Encounter, Javier Gómez-Arrue, y la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, entre otros.

En su intervención, Etxanobe ha afirmado que el hecho de que la Euskal Encounter "siga siendo, edición tras edición, un referente en Europa, no es casualidad", sino "fruto del compromiso de un amplio grupo de entidades y personas con enorme trabajo de voluntariado que sostienen, cita tras cita, este encuentro".

Entre ellas, ha apuntado, se encuentra Euskaltel Fundazioa, que "ocupa un lugar muy destacado, con un apoyo continuado que ha acompañado el crecimiento de la Euskal Encounter desde sus orígenes".

Además, ha señalado que la Diputación Foral de Bizkaia "también es parte de este compromiso, porque lo que ocurre estos días en el BEC no es ajeno a lo que trabajamos en nuestro día a día en el resto de los días del año".

En ese sentido, ha advertido que la transición digital de Bizkaia "no se realiza solo con infraestructuras", sino que se hace "formando talento, acercando la tecnología a quienes la van a protagonizar y apoyando espacios como este, donde el talento joven se pone a prueba y se proyecta".

"Euskal Encounter y las iniciativas de formación e implantación tecnológica que impulsamos van en esa misma dirección", ha asegurado, para pedir a los participantes en esta LAN party que disfruten de "esta gran fiesta" y desear que sea, "una edición más, la prueba de que en Bizkaia sabemos hacer de la tecnología comunidad".

Por su parte, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha señalado que la Euskal Encounter reúne a una comunidad que "está conectada digitalmente durante el año y durante estos días lo hacen físicamente, creando este tipo de energía que hoy todos sentimos aquí".

Según ha destacado, es "una comunidad que aprende junta, compartiendo y colaborando", lo que "nos hace mejor como país en un momento en que hay una revolución digital que hay que sacar adelante". "Y se hace a la vasca, en comunidad, aprendiendo juntos, trabajando juntos y sobre todo pasándonoslo bien juntos como demuestra esta energía", ha reiterado, para asegurar que el Gobierno Vasco va a seguir siendo "fiel acompañante de estas Ecounter durante muchos años más venideros". "Ya son 34 y esperamos que lleguen muchos más", ha añadido.

"EPICENTRO" DE LA CULTURA DIGITAL

Euskal Encounter, la mayor LAN party del Estado y una de las citas tecnológicas de referencia en Europa, volverá a convertir el BEC en el "epicentro de la innovación y la cultura digital", según ha destacado Euskaltel, organizador del evento.

Durante cuatro días, miles de personas aficionadas y profesionales de la informática compartirán conocimientos, desarrollarán proyectos, competirán y descubrirán las últimas tendencias tecnológicas en un entorno pensado para aprender, experimentar y colaborar, ha señalado.

La 34ª edición reunirá más de 4.000 equipos conectados mediante una infraestructura de alta capacidad con 70 Gbps de conexión a Internet proporcionada por Euskaltel.

A ello se sumará un programa con cerca de 200 actividades que combinarán formación especializada, competiciones, creatividad digital, networking y divulgación tecnológica.

Este año el programa pondrá el foco en dos de las tecnologías que están marcando la transformación digital: la inteligencia artificial y la computación cuántica, sin dejar de lado otros ámbitos como la ciberseguridad, la creación de contenidos digitales, el desarrollo de videojuegos, las herramientas digitales aplicadas a la educación o las nuevas oportunidades profesionales que ofrece el sector tecnológico.

PRINCIPALES ÁREAS DEL EVENTO

La Opengune, el espacio abierto gratuitamente al público, volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos del evento. Acogerá un amplio programa de conferencias, talleres y demostraciones, además de zonas dedicadas a la impresión 3D, la tecnología educativa, el desarrollo de videojuegos, iniciativas solidarias y expositores de empresas y entidades vinculadas a la innovación.

Por la experiencia de ediciones anteriores se espera que este espacio vuelva a reunir a miles de visitantes interesados en acercarse a la tecnología desde una perspectiva práctica y divulgativa.

La Euskal Encounter volverá a reunir sus áreas más representativas: creatividad digital, hardware, software libre, videojuegos, streaming y otras actividades de carácter lúdico y participativo.

Las personas asistentes podrán competir en una veintena de concursos de arte digital, participar en decenas de torneos de videojuegos y enfrentarse a retos de programación, criptografía, hacking ético, ingeniería inversa, lógica y resolución de problemas, en un programa diseñado para fomentar tanto el aprendizaje como el intercambio de conocimientos.

El evento está patrocinado por Euskaltel Fundazioa, Gobierno Vasco a través del grupo SPRI y Diputación Foral de Bizkaia. También apoyan el evento Fundación BBK y Euskaltel.