Etxanobe dice que Mikel Hidalgo es "muy buena propuesta" para alcalde de Bilbao y espera que le apoyen las bases de PNV

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, realiza declaraciones sobre la candidatura de Mikel Hidalgo a la alcaldía de Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha afirmado que la elección de Mikel Higaldo como candidato de PNV a la alcaldía de Bilbao es una "muy buena propuesta", que espera que sea refrendada por las bases del partido en la capital vizcaína.

El Bizkai Buru Batzar (BBB) y las 13 Juntas Municipales de Bilbao han propuesto a Hidaldo Bordegarai como candidato del PNV a la alcaldía de Bilbao, en sustitución de Juan Mari Aburto, quien el pasado sábado anunció que no optará a la reelección como regidor de la capital vizcaína en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

En declaraciones a los medios en un acto de la Diputación de Bizkaia en Barakaldo, Elixabete Etxanobe ha recordado que en el PNV hay un proceso en el que las bases "habrán de ratificar" la propuesta de Mikel Hidalgo para ser el próximo alcalde de Bilbao, y ha dicho que quiere ser "super escrupulosa y super respetuosa a lo que finalmente las bases, en este caso la afiliación de Bilbao, decida".

Por ello, ha afirmado que, "más allá de una valoración de las capacidades de Hidalgo", no va a decir hoy nada más. "Me parece una muy buena propuesta y espero que sea refrendada por las bases de Bilbao", ha insistido.

En cuanto a la elección de 'perfiles más jóvenes' para las candidaturas, ha considerado que son "procesos naturales", y ha dicho que lo importante es que sean "perfiles sólidos". En el caso de Mikel Hidalgo, ha asegurado que es un candidato "sólido, que va a ser capaz de afrontar los retos que Bilbao tiene que abordar en un futuro próximo".