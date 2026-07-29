Etxanobe propone un "gran pacto" que haga de Bizkaia un territorio de oportunidades que apoye a quien emprende e innova

El Lehendakari, Imanol Pradales, con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la recepción institucional con motivo de la celebración de la festividad de San Ignacio. - JON_USUALFOTO

BILBAO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha propuesto un gran pacto para hacer de Bizkaia un "territorio de oportunidades", que apoye a quien emprende e innova, y para que ningún joven "tenga que elegir entre su tierra y su talento". Asimismo, ha afirmado que "los pueblos serios no niegan sus problemas", sino que "los resuelven, sometiéndolos a deliberación y pactando".

Etxanobe ha realizado estas declaraciones en la tradicional recepción institucional con motivo de la festividad de San Ignacio celebrada este miércoles en el Palacio Foral de Bizkaia, a la que ha asistido el Lehendakari, Imanol Pradales, junto a sus consejeros en el Gobierno vasco y diputados forales, además de numerosas personas representativas del tejido económico, social y cultural vasco.

En su intervención, la mandataria foral ha manifestado que "los pueblos serios no niegan sus problemas", sino que "los resuelven, sometiéndolos a deliberación y pactando". Tras defender que "la esencia del Fuero es el pacto, en su génesis, en su conformación y en su desarrollo posterior", ha propuesto que, "si hace 500 años nuestros antepasados escribieron el Fuero Nuevo, escribamos juntos los nuevos fueros de Bizkaia, no en pergamino, sino en hechos".

Etxanobe ha propuesto "menos palabras y más obras" y "cuatro compromisos, cuatro pactos de esta generación con las siguientes", haciéndolo "como se ha hecho siempre lo bueno en esta tierra, a la vizcaína, trabajando, acordando y cumpliendo lo acordado, sin ruido, sin promesas de más, con la palabra dada por delante y con el aval del trabajo hecho".

Según ha remarcado, tres de esos pactos que propone "no son una promesa para mañana, sino que los venimos honrando desde el comienzo de esta legislatura". Así, ha abogado por "un pacto para cuidarnos", para que "nadie quede atrás, ni quede solo". "Una Bizkaia que cuide a sus mayores, proteja a su infancia y acompañe a quien atraviesa un mal momento", ha planteado, para advertir que "los cuidados no son un gasto, son la medida exacta de nuestra civilización".

También ha abogado por un pacto "para cuidar nuestro territorio" y para "convivir en igualdad", a lo que ha sumado "un nuevo pacto para crear oportunidades, al servicio de todas las personas de esta sociedad, para apoyar a quien emprende y a quien innova". Un parto de oportunidades, ha añadido, para "un empleo estable y de calidad, para una industria competitiva y con raíces y para que ningún joven tenga que elegir entre su tierra y su talento".

"Queremos que se queden, y a quienes se fueron, decirles bienvenidos a casa de nuevo, aquí tenéis vuestro sitio. Bizkaia, territorio de oportunidades", ha dicho, para asegurar que "tenemos la herramienta para construir ese pacto: el Concierto Económico, una fiscalidad propia, justa y moderna, que pide a cada cual según sus posibilidades".

"Estos son los compromisos de vuestra Diputación. Os pido que los hagamos nuestros y los compartamos, porque ninguna institución, por sí sola, hace un país", ha emplazado, para destacar que "nuestros Fueros no los escribió un gobierno, nacieron de la costumbre popular y los escribió el pueblo a través de sus representantes".

En 2026, ha asegurado, la participación "sigue siendo útil y necesaria". Bizkaia, ha remarcado, se ha construido "entre todos, sumando lo grande y lo pequeño: los grandes proyectos que nos abren al mundo y los pequeños gestos de cada día, los que no salen en los periódicos, pero sostienen la vida". "Quien acoge, quien enseña, quien madruga, quien no falla, ninguno sobra y ninguno basta por sí solo", ha subrayado.

En ese sentido, ha defendido que "la esencia de lo público" es que "nadie sale adelante solo". "Tenemos muy arraigada la idea de lo colectivo. Entre nosotros, además de una palabra bonita, 'auzolanean' es una manera de existir, de concebir la vida en común y de compartir la responsabilidad", ha resaltado.

Tras destacar que es la primera mujer que ha asumido la responsabilidad del cargo de diputada general "en la larga historia foral de Bizkaia" y recordar que le han "precedido 389 hombres", ha indicado que no lo dice como "un mérito propio, sino como un homenaje a todas las mujeres de esta tierra que sostuvieron familias, caseríos, comercios y fábricas" porque "ellas también articularon la sociedad, a pesar de que sus nombres no fuesen recogidos en las crónicas".

V CENTENARIO DEL FUERO NUEVO DE BIZKAIA

Asimismo, Etxanobe ha resaltado que este año se conmemora el V Centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, "un texto nacido del pueblo, que fue dialogado, contrastado y, sobre todo, pactado", y ha indicado que "500 años después, nos corresponde seguir dando vida a ese legado y hacerlo como mejor sabemos, escribiendo con hechos el futuro de Bizkaia".

Tras apuntar que el Fuero "encierra nuestra seña de identidad más profunda, que somos un pueblo que se da la palabra y que resuelve pactando", ha sostenido que "el espíritu de pacto del Fuero Nuevo no termina en las fronteras de Bizkaia, ni se agota con el paso del tiempo", sino que "nos une hoy con otros territorios y nos compromete con quienes aún no han nacido".

En esa línea, ha remarcado que "Euskadi no nació de un decreto ni de una uniformidad impuesta", sino que "se ha concebido siempre desde la foralidad, desde el reconocimiento de que este país está formado por territorios que son sujetos políticos, con personalidad propia, con instituciones propias y con voz propia".

"Nuestra unidad nunca ha sido uniformidad: fue, y es, una unión querida, pactada y renovada cada día", ha afirmado con "la mano hacia otros territorios con los que compartimos lengua y tradiciones jurídico-institucionales". Esa, ha defendido, es "la genialidad de la arquitectura institucional vasca, que muchos estudian, aunque pocos entienden del todo: autogobierno multinivel, reparto de funciones y colaboración entre las instituciones comunes, las forales y municipales".

Elixabete Etxanobe ha manifestado que "no es ni una extravagancia administrativa, ni un laberinto institucional ni una sobrecarga burocrática", sino "la traducción moderna de una manera muy antigua de entendernos". "Aquí se pacta entre iguales. Cada uno actúa desde sus ámbitos, por eso nadie manda sobre nadie. Un país fuerte se construye con territorios fuertes. Por eso, cuando Bizkaia afirma su personalidad, no se aparta de nada ni de nadie. No se aparta, aporta", ha defendido.

La diputada general de Bizkaia ha apostado por "apuntalar lo mucho que hemos logrado juntos" e ir "abordando de la mano los nuevos desafíos", porque "la historia nos enseña que los grandes avances de esta sociedad se han dado gracias a instituciones sólidas, cooperación y acuerdos capaces de sumar a diferentes, nunca de la mano de quienes ponen palos en las ruedas o separándose de la vía institucional".

"La vía institucional es la única factible. Siempre lo fue. Lo sabemos bien quienes siempre hemos liderado las transformaciones que nos han traído a lo que hoy es Bizkaia", ha concluido.