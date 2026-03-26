Etxanobe retoma los encuentros con la ciudadanía de Bizkaia para la definición de las políticas públicas del Territorio

Archivo - La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, retoma a partir de este jueves en Etxebarri los encuentros con la ciudadanía del Territorio Histórico, con el fin de conocer de primera mano prioridades y retos locales y de forma complementaria a otras propuestas destinadas a recoger aportaciones para la definición de las políticas públicas.

Según ha informado este jueves en rueda de prensa la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, esta iniciativa "se enmarca en la estrategia de participación ciudadana de la Institución Foral y refuerza el papel que desempeña la Diputación Foral en la cohesión del territorio".

Los encuentros con la diputada general se desarrollarán en las próximas semanas y Etxanobe mantendrá en las comarcas de Nerbioi-Ibaizabal, Txorierri, Uribe Kosta y Ezkerraldea-Meatzaldea, para cerrar, el próximo su recorrido por Bizkaia el próximo 3 de junio en Bilbao.

Según ha precisado Arrizabalaga, con estas citas se busca "generar un diálogo que permita acercar la Diputación Foral a la realidad cotidiana de las personas participantes y, por extensión, a las diferentes realidades del Territorio".

Los ecuentros prevén la participación de entre 25 y 30 personas en cada uno de ellos, tomando como referencia, entre otras, variables, el género, la edad, la situación laboral o el nivel de estudios de los y las participantes.

La idea, ha señalado la portavoz foral, es "establecer un formato cercano y participativo, que permita un diálogo directo entre la diputada general y las personas asistentes, generando un clima de confianza que propicie el intercambio de diferentes puntos de vista sobre los asuntos planteados".

El trabajo se organizará en grupos reducidos (entre ocho y diez personas), dinamizados por personal especializado, con el objetivo de facilitar una conversación ordenada, abierta y constructiva con Elixabete Etxanobe, con quien compartirán sus reflexiones, propuestas o inquietudes

CALENDARIO

El primero de los cinco encuentros previstos para este año se celebra este mismo jueves en la comarca de Nerbioi-Ibaizabal, concretamente en el EtxeTIC de Etxebarri para, posteriormente, continuar con otras cuatro citas por diferentes comarcas del territorio.

De este modo, la Diputación Foral de Bizkaia da continuidad a los celebrados en Mungialdea, Busturialdea, Lea-Artibai, Arratia, Enkarterri y Durangaldea, durante el pasado 2025.

Una vez concluida cada cita comarcal se publicará un informe en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia con las principales conclusiones obtenidas en estas charlas.

Las personas interesadas en tomar parte en estos encuentros pueden apuntarse accediendo al formulario habilitado para tal fin en la web oficial de la Diputación Foral.

El objetivo de los encuentros, ha concluido Arrizabalaga, es "generar un espacio de diálogo con la diputada general en el que la ciudadanía pueda plantearle sus propuestas y reflexiones sobre cómo avanzar para hacer de Bizkaia una sociedad mejor".