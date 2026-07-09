Euskadi activa la alerta naranja para este sábado por un nuevo episodio de calor intenso

Archivo - Varias personas se toman un helado en Vitoria-Gasteiz. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará este sábado, 11 de julio, la alerta naranja por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, ante la previsión de un nuevo episodio de calor intenso. Euskadi continuará durante las próximas jornadas bajo la influencia de una masa de aire muy cálida y se espera que el fin de semana se produzca un repunte de las temperaturas, de manera que el calor será intenso y se extenderá a todo el territorio.

Así, se establecerá el sábado la alerta naranja por temperaturas altas extremas entre las 12.00 y las 20.00 horas en la zona cantábrica interior. Según Euskalmet, las temperaturas máximas podrían rondar los 38 grados en esta zona, donde se prevé que se registren los valores más altos del episodio.

Asimismo, el sábado permanecerá activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona costera, la zona de transición y el eje del Ebro, también entre las 12.00 y las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían situarse en torno a los 33 grados en la zona costera, los 36 en la zona de transición y los 37 en el eje del Ebro.

Además, durante toda la jornada del sábado estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes en Euskadi. La previsión es que las mínimas no bajen de 20 grados en la zona costera, 18 en la zona cantábrica interior, 17 en la zona de transición y 19 en el eje del Ebro.

En este sentido, Euskalmet advierte de que "durante las noches apenas refrescará" y probable que más calurosa sea la del sábado al domingo, cuando las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 20 grados en la mayor parte de Euskadi.

Por lo que respecta a la jornada del viernes, estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona de transición y en el eje del Ebro, entre las 12.00 y las 19.00 horas. Las máximas podrían rondar los 36 grados en el eje del Ebro y los 34 en la zona de transición. En la zona costera podrían situarse en torno a los 27 grados y en la zona cantábrica interior en torno a los 30.

Ese mismo día, el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes estará activo durante toda la jornada en la zona de transición y en el eje del Ebro, donde las mínimas podrían situarse en los 17 y los 19 grados, respectivamente.

A partir del lunes es posible que el viento de componente sur pierda intensidad en la vertiente cantábrica y pase a ser del oeste o noroeste, por lo que en esta zona bajarían las temperaturas. En cambio, en la vertiente mediterránea se espera que las temperaturas continúen siendo elevadas y superen los 35 grados a comienzos de la próxima semana.

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

El Gobierno Vasco activará también la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava el viernes, 10 de julio, y el sábado, 11 de julio, entre las 12.00 y las 20.00 horas, debido a las altas temperaturas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha.

El viernes, además, estará activo el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales en Álava durante toda la jornada. El sábado, el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales se extenderá a Gipuzkoa y Álava, también durante todo el día, debido a las altas temperaturas.

RECOMENDACIONES

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha instado a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de autoprotección recogidas por la Dirección de Salud Pública en el Plan de Calor 2026 del Departamento de Salud.

Entre ellas, se encuentra la necesidad de protegerse del calor al aire libre, con medidas como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, no exponer nunca directamente al sol a bebés menores de seis meses, utilizar sombrero, gafas de sol y protección solar adecuada, o vestir ropa ligera, holgada y transpirable.

También se aconseja evitar realizar actividad física intensa, especialmente en los momentos de mayor temperatura y consultar con personal sanitario si aparecen síntomas como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa o desmayos que se prolonguen más de una hora.

Asimismo, es conveniente mantener el hogar fresco con ventanas y persianas cerradas durante las horas de más calor y ventilación por la noche para refrescar las estancias. Refrescarse con duchas o baños de agua fría, o mediante paños húmedos, y, si no es posible mantener la vivienda fresca, pasar entre dos y tres horas al día en lugares climatizados, como edificios públicos, son otras de las medidas aconsejadas.

Por otro lado, es preciso evitar la deshidratación bebiendo agua y líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed, y aumentar el consumo de frutas, verduras y ensaladas para reponer sales minerales.

Para prevenir incendios, se debe evitar encender fuego en zonas forestales o próximas a vegetación y extremar la precaución en las labores agrícolas, especialmente durante las horas centrales del día, además de no arrojar colillas, cerillas ni otros elementos que puedan originar un incendio. Si se observa humo, fuego o cualquier situación de riesgo, hay que llamar al 112.

Ante tormentas y precipitaciones intensas, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad y, en todo caso, no atravesar zonas inundadas, cauces, pasos subterráneos o áreas con acumulación de agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan caer desde balcones, ventanas o terrazas y alejarse de cornisas, muros, árboles y estructuras que puedan verse afectadas por rachas fuertes de viento son otros de los consejos.

En caso de tormenta, es preciso, además, evitar permanecer en zonas abiertas y también alejarse de elementos metálicos.