Euskadi activa el aviso amarillo por lluvias intensas entre las doce del mediodía y las nueve de la noche

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Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 20 agosto 2026 10:17
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BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad ha activado este jueves el aviso amarillo por lluvias intensas entre las doce del mediodía y las nueve de la noche.

Según ha informado la Consejería en un comunicado, durante ese espacio de tiempo, las precipitaciones pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la Comunidad Autónoma Vasca.

Habrá chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y con granizo de entre uno y dos centímentros.

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