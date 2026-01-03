Euskadi activa un aviso amarillo por nieve a bajas cotas este fin de semana y por heladas este domingo

Archivo - Hierba helada en Euskadi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad activará este sábado desde las 21.00 y hasta las 24.00 horas un aviso amarillo ante la previsión del descenso de la cota de nieve hasta los 700 u 800 metros por la noche. Además, el domingo activará diversos avisos por heladas en varios tramos horarios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, la cota de nieve descenderá este sábado a partir de las 21.00 horas desde los 1.200 metros hasta los 700 u 800 metros, y se esperan precipitaciones débiles especialmente en Álava. Este aviso seguirá activo durante las primeras horas del domingo, hasta las 03.00 horas.

Por otro lado, el domingo se espera que se produzcan heladas débiles en el interior, especialmente en puntos de Álava, por lo que se activará un aviso amarillo por temperaturas mínimas desde las 00.00 hasta las 09.00 horas.

La previsión apunta a posibles heladas débiles en el litoral, especialmente en el este. Las temperaturas máximas podrían situarse en torno a 4-5 ºC en el litoral y en la zona cantábrica interior. En la zona de transición y en el eje del Ebro, las temperaturas máximas se podrían situar en torno a 2-4 ºC.

Ya por la tarde-noche del domingo, se activará un aviso amarillo por riesgo de heladas desde las 18.00 horas hasta finalizar la jornada.