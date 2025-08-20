Euskadi activa el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas desde las 15.00 horas

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha activado el aviso amarillo, a partir de las 15.00 horas, por riesgo de precipitaciones intensas que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de la cornisa cantábrica, especialmente en el litoral. El aviso se mantendrá hasta las 12.00 horas del jueves.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, este miércoles, se registrarán chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y podrían venir acompañados de rachas fuertes de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora. El jueves, se mantendrá la misma situación desde las 00.00 hasta las 12.00 horas.