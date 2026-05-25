Euskadi activa el aviso amarillo esta tarde por temperaturas muy altas que superarán los 34 grados en el interior

Termómetro marca 35 grados en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará esta tarde el aviso amarillo por temperaturas muy altas, que superarán los 34 grados en la zona cantábrica interior, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Durante toda la jornada, estará activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 23/33 grados en la zona costera y 19/34 grados en la zona cantábrica interior. Por su parte, podrían rondar los 15/30 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.

Desde las 13.00 hasta las 20.00 horas el aviso amarillo será por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 33 grados en el litoral y 34 grados en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 30 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.

También durante toda la jornada de este lunes estará activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales es alto, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

En cuanto al martes, durante todo el día está activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/33 grados en la zona costera y 19/34 grados en la zona cantábrica interior. Por su parte, podrían rondar los 16/30 grados en la zona de transición y los 17/30 grados en el eje del Ebro.

Entre las 13.00 y las 20.00 horas de este martes se volverá a repetir el riesgo de temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 33 grados en el litoral, los 34 grados en la zona cantábrica interior y los 30 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.

Asimismo, durante toda la jornada del martes y del miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Además, este miércoles seguirá activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 18/32 grados en la zona cantábrica interior.

Por su parte, podrían rondar los 19/27 grados en la zona costera, los 15/32 grados en la zona de transición y los 17/33 grados en el eje del Ebro.