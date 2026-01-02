Euskadi activa dos avisos amarillos durante el fin de semana por la bajada de la cota de nieve a menos de 1.000 metros

Archivo - Un banco cubierto de nieve tras la intensa nevada caída sobre Vitoria-Gasteiz en febrero de 2023 - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad activará dos avisos amarillos, el sábado y el domingo, por riesgo de nieve ante la previsión de que la cota se sitúe por debajo de los 1.000 metros de altura.

Según ha detallado Seguridad, el primer aviso se activará el sábado de 18.00 a 24.00 horas, cuando está previsto que la cota de nieve descienda desde los 1.000 metros en las horas centrales del día hasta situarse en torno a 700 metros por la noche, que podría ser más baja en el este.

Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en Álava, y espesores de entre 1 y 5 centímetros a 1.000 metros y hasta 1 centímetro a 600 metros de altitud.

Por otra parte, desde las 00.00 horas del domingo hasta las 06.00 horas, se mantendrá activo un aviso amarillo ya que la cota de nieve podría situarse entre los 500 y los 600 metros de altura. Se esperan espesores de hasta 3 centímetros a 1.000 metros y hasta 1 centímetro a 600 metros de altitud.