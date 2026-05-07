Euskadi activa esta tarde el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas que pueden superar los 15 litros/m2

Archivo - Lluvia en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará a partir de las 15.00 horas de este jueves el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones, que pueden superar los 15 litros/m2, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El aviso amarillo por lluvias intentas estará activado entre las 15.00 y las 21.horas, cuando se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento (50-70 km/h).