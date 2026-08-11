Euskadi activará este miércoles por el Plan de Protección Civil en fase de alerta desde las tres de la tarde

Gafas para eclipses. - David Zorrakino - Europa Press

BILBAO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará este miércoles, 12 de agosto, a partir de las 15.00 horas, el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en fase de alerta, con motivo del eclipse solar y ante el aviso amarillo por temperaturas altas extremas y persistentes, que se sumará al aumento de los desplazamientos y de la concentración de personas en distintos puntos del territorio que se espera en esta jornada.

Según ha explicado el Ejecutivo, la activación del LABI en fase de alerta permitirá mantener un seguimiento permanente de la situación, reforzar la coordinación entre las instituciones y los servicios actuantes y trasladar a la ciudadanía toda la información que pueda resultar relevante.

Asimismo, contempla la comprobación de los procedimientos, medios y recursos susceptibles de ser necesarios y, en función de la evolución de la situación, el acercamiento o la reubicación preventiva de efectivos operativos.

La medida tiene un carácter preventivo y busca garantizar "una respuesta coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse durante una jornada excepcional", en la que se espera una elevada movilidad y la presencia de numerosas personas en zonas abiertas, miradores y otros puntos con buena visibilidad hacia el oeste.

Con motivo del eclipse, la Ertzaintza reforzará su presencia y vigilancia durante la tarde del miércoles, especialmente en la red viaria, los principales accesos y aquellos lugares en los que se prevea una mayor concentración de personas y vehículos.

El dispositivo prestará especial atención a la seguridad vial, la regulación del tráfico, la prevención de estacionamientos en lugares no autorizados y el mantenimiento de los accesos para los vehículos de emergencia.

Los recursos de la Ertzaintza trabajarán de manera coordinada con SOS Deiak 112, los servicios de emergencias, las policías locales y el resto de instituciones implicadas y el dispositivo, ha precisado el Departamento de Seguridad, se adaptará a la evolución del tráfico y a las necesidades que puedan surgir durante el eclipse y en las horas posteriores.

El Gobierno Vasco ha instado a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de la Ertzaintza, de las policías locales y del resto de servicios actuantes y ha recordado que, ante cualquier emergencia, debe llamarse al teléfono 112.

La principal recomendación es contemplar el eclipse desde la propia localidad o desde el lugar en el que se encuentre cada persona, evitando desplazamientos innecesarios. En caso de desplazarse, se aconseja elegir un punto cercano, con buena visibilidad hacia el oeste y libre de obstáculos, planificar el viaje con antelación, llegar con tiempo suficiente y escalonar el regreso.

La Dirección de Tráfico ha advertido, asimismo, de que se prevé una elevada intensidad de circulación tras la finalización del eclipse.

En todo caso, en los casos en que resulte necesario circular, se recuerda que está prohibido detener el vehículo en los arcenes para observar el eclipse y que el vehículo deberá estacionarse con antelación en un lugar seguro y alejado del tráfico.

Además, no se debe mirar al Sol ni utilizar gafas de eclipse mientras se conduce, no se deben realizar fotografías o vídeos durante la marcha y se recomienda mantener las luces encendidas, además de prestar especial atención a la posible presencia de peatones.

En toda la red viaria vasca, los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada tendrán restringida la circulación entre las 17.00 y las 23.59 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y favorecer la fluidez del tráfico durante las horas en las que se espera una mayor concentración de desplazamientos.

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha recordado a los ciudadanos que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ni siquiera cuando esté parcialmente cubierto por la Luna, ya que la observación directa puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina sin que se perciba dolor.

"La forma segura de observar el fenómeno es utilizar gafas específicamente diseñadas para la observación solar y certificadas conforme a la norma ISO 12312-2", ha insistido. Antes de utilizarlas, además, se debe comprobar que estén en buen estado y seguir las instrucciones del fabricante.

Según ha precisado, "no sirven las gafas de sol convencionales ni otros métodos improvisados como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CD o DVD" y tampoco deben utilizarse prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares certificados colocados correctamente en la parte frontal del instrumento.

Incluso con gafas homologadas, se recomienda no mirar al Sol durante más de 45 segundos seguidos y alternar la observación con breves descansos y se debe prestar una atención especial a niños y personas vulnerables, comprobando que utilizan correctamente la protección.

Debido a las altas temperaturas previstas y al tiempo que muchas personas pueden permanecer al aire libre, se recomienda también beber agua con frecuencia, utilizar crema solar, gorra o sombrero, buscar zonas de sombra y extremar la precaución con menores, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.

CONDICIONES FAVORABLES

La agencia vasca Euskalmet prevé, en general, condiciones favorables para la observación del eclipse, con una probabilidad de lluvia del 0% en los tres territorios de Euskadi. No obstante, dado que el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, la visibilidad dependerá especialmente de la nubosidad situada al oeste del lugar de observación.

En Álava, se espera ambiente soleado, con una probabilidad muy baja de nubes bajas y baja de nubes medias y altas durante el eclipse. Las temperaturas máximas en Vitoria-Gasteiz se situarán entre los 36 y los 38 grados y, en el momento del eclipse, rondarán los 30-32 grados.

En Bizkaia, los intervalos de nubes bajas de primeras horas tenderán a desaparecer y el cielo permanecerá prácticamente despejado durante buena parte del día. En torno al eclipse habrá una probabilidad baja o media de nubes bajas. Las máximas en Bilbao alcanzarán los 32 o 34 grados y la temperatura durante el fenómeno se situará entre los 24 y los 26.

En Gipuzkoa, las nubes bajas matinales también irán desapareciendo hasta dejar cielos prácticamente despejados y la probabilidad de nubes bajas durante el eclipse será baja. Las máximas en San Sebastián se situarán entre los 27 y los 29 grados, con valores de 24 o 25 grados en torno al momento de la observación.

No obstante, Euskalmet recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico a través de su página web y de su cuenta oficial en X, @Euskalmet.