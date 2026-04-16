Euskadi activará este viernes el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por olas de en torno a 2 metros

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este viernes el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, por impacto en costa, ante la previsión de ola significante de en torno a 2 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.
El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero estará activado desde las 4.00 hasta las 6.00 horas, cuando se prevé una altura de ola significante en torno a 2 metros. La pleamar será a las 5.16 horas con una marea estimada de 4,69 metros.