Euskadi alcanza en enero 588.972 pensiones, un 1% más que el año pasado, con una media de 1.673 euros

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado 588.972 pensiones en Euskadi en la nómina de enero, un 1,02% más que en el primer mes de 2025, con una cuantía media de 1.673 euros, un 4,05% más que hace un año y la cantidad más elevada del Estado, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de pensiones abonadas, 305.984 corresponden a Bizkaia, con un incremento interanual del 0,90%, 198.004 a Gipuzkoa, que anota un aumento del 0,93%), y 84.984 a Álava, donde el aumento es del 1,68%. La cuantía media en el territorio alavés es la más elevada, con 1.699 euros, seguida del vizcaíno, con 1.686 euros, y guipuzcoano, con 1.642 euros.

En Euskadi, hay 531.628 personas que perciben pensiones, de las que 270.016 son hombres y 261.611 mujeres. La mayoría de las pensiones, 395.037, son por jubilación, con una cuantía media de 1.897 euros. Otras 132.768 son de viudedad, con 1.165 euros de media.

Además, en enero se han pagado 43.118 pensiones por incapacidad permanente en el País Vasco, con una media de 1.585 euros, 15.752 por orfandad, con 657 euros de media, y 2.297 en favor de familiares, con 1.031 euros de media.

Por otro lado, en enero se han pagado en Euskadi 58.227 pensiones con complemento a mínimos, el 9,9% del total, la mitad del porcentaje medio en el Estado (del 20,2%). Este dato se eleva al 14,5% en el caso de las mujeres pensionistas vascas, mientras que entre los hombres es del 4,8%.

Asimismo, 72.087 pensiones cuentan en el País Vasco con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 73 euros. De ellas, 20.830 corresponden a pensionistas con un hijo, 37.011 a perceptores con dos hijos, 9.913 a pensionistas con tres hijos y 4.333 a personas con cuatro hijos.