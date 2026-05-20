Euskadi y Canarias piden tener "voz y voto" en la implementación y seguimiento del 'Pacto Europeo de Migración y Asilo'

1088818.1.260.149.20260520125241 Pradales (i) ha recibido a Clavijo (d) en el Palacio de Ajuria Enea - GAIZKA UCEDA-GOBIERNO VASCO

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, han pedido al Gobierno de España y a la Unión Europea que Euskadi y Canarias tengan una participación activa en la implementación del 'Pacto Europeo de Migración y Asilo', lo que implicaría que dispusieran de "voz y voto" en los mecanismos que se articulen "para su seguimiento, finalidad y evaluación".

Pradales y Clavijo, que se han reunido este miércoles en Vitoria-Gasteiz, han incluido esta demanda en un documento remitirán al Ejecutivo central y a la Unión Europea.

Los máximos mandatarios de Euskadi y Canarias han pedido al Gobierno de España y a la UE que "aclaren el modelo de acogida" de migrantes que funcionará en Europa a partir del 12 de junio, fecha en la que entrará en vigor el 'Pacto Europeo de Migración y Asilo'.

Pradales y Clavijo consideran necesario que se ofrezcan explicaciones sobre las "consecuencias" que dicho modelo tendrá sobre "los mecanismos de atención e itinerarios".

Ante esta situación, los Gobiernos vasco y canario han acordado un documento que será remitido al Gobierno central y a la Unión Europea, en el que proponen una serie de medidas para responder ante el reto migratorio.

De esa forma, Euskadi y Canarias plantean que el despliegue del pacto "no se diseñe únicamente desde una lógica estatal centralizada ni desde una lectura parcial de la realidad migratoria", dado que consideran que "debe incorporar la experiencia de los territorios que gestionan de manera directa los efectos de las rutas migratorias".

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Además, solicitan la participación activa de ambos territorios en la implementación del Pacto, lo que implica "tener voz y voto en los mecanismos que se articulen para su seguimiento, su finalidad y su evaluación".

Por otra parte, ambos gobiernos autonómicos reclaman el reconocimiento de la ruta atlántica y de la frontera norte "como realidades migratorias específicas"; es decir, reconocer a Canarias como un sistema migratorio diferenciado del conjunto de rutas de acceso al territorio europeo y a Euskadi como frontera norte.

(Habrá ampliación)