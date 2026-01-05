Euskadi cierra 2025 con 107.434 desempleados, 54 más que el año precedente

Archivo - Oficina de Lanbide - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha cerrado 2025 con 107.434 desempleados registrados en las oficinas los servicios públicos de empleo, lo que supone un aumento de 54 desempleados respecto a 2024 (+0,05%) tras concluir diciembre con 948 parados más que en noviembre (+0,89%). Con el incremento de este último año, se rompe la tendencia que llevaba el País Vasco de cuatro ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo.

En el conjunto del Estado español, el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de diciembre, ha bajado en 16.291 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 0,67%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.408.670 y, respecto a diciembre de 2024, el paro interanual ha descendido en 152.048 personas (-5,94%).

En Euskadi la cifra de parados en 2025 aumentó en 54 personas respecto al año anterior (+0,05%) tras haber cerrado el mes de diciembre con 948 parados más que en noviembre, lo que supone un incremento del 0,89%. Por lo tanto, se cierra la tendencia de descenso del desempleo de los últimos años, ya que 2020 había sido el último que concluyó con aumento del paro.

TERRITORIOS

Por territorios, Gipuzkoa fue el único en el que aumentó el número de parados en 2025 respecto al año anterior, en concreto 210 más (+0,74%), situando la cifra total de desempleados en 28.628.

En Bizkaia, donde más bajó el paro, se contabilizan 60.474 parados, después de que el desempleo durante el pasado año disminuyera en 139 personas respecto al 2024 (-0,23%), mientras que en Álava se contabilizaron 17 parados menos que en 2024 (-0,09%), lo que sitúa la cifra total en 18.332.

(Habrá ampliación)