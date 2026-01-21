Euskadi cierra 2025 con una caída de los precios industriales del 0,6% respecto al año anterior

Archivo - Fabricación de queso. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han registrado en Euskadi una reducción del 0,7% el pasado mes de diciembre respecto al mes anterior y del 0,6% en comparación con diciembre de 2024, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En la variación mensual, los sectores con descensos más acentuados en sus precios son Coquerías y Refino de Petróleo, con un 8,4% menos que en noviembre, e Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco, con una caída del 4%. Por contra, el sector con mayor ascenso intermensual en sus precios es Energía Eléctrica, Gas y Vapor, con un incremento del 5%.

Siguiendo la clasificación de bienes por destino económico, los precios de la Energía han registrado un descenso del 3,5% en comparación con noviembre. Los Bienes de Consumo han experimentado una disminución del 3,3%, debido a la caída del 4,2% en consumo no duradero ya que los precios de los bienes de consumo duradero se han mantenido estables.

Los Bienes de Equipo, por su parte, han anotado un aumento de un 0,3% en términos intermensuales, mientras que en los Bienes Intermedios han registrado un ascenso del 0,4%.

Por lo que respecta a la variación interanual, las mayores subidas de los precios en diciembre en comparación con el cierre de 2024, se dan en las ramas Fabricación de Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos, con un 10,6% de aumento, y en la Fabricación de Productos farmacéuticos, con un 10,3%.

Los precios de la rama Energía Eléctrica, Gas y Vapor, por contra, han experimentado un descenso interanual del 9,8% y los de Coquerías y Refino de Petróleo un 8,9%.

La evolución entre grandes grupos de bienes por destino económico ha sido negativa en la Energía, donde se da una disminución del 8,9%, y en los Bienes de Consumo, con un descenso del 0,4% (como consecuencia de la caída del 0,7% en los Bienes de Consumo Duradero y la disminución de un 0,4% en los de Consumo No Duradero).

Los precios de los Bienes de Equipo, en cambio, han registrado un crecimiento de un 2,1%, mientras que los de los Bienes Intermedios han aumentado un 1%.