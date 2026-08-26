Euskadi comparte siete años de soluciones frente al cambio climático en el foro ADAPT AKTION 2050

Foro ADAPT AKTION 2050 - KONTRALUZ

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi compartirá siete años de soluciones frente al cambio climático en el foro ADAPT AKTION 2050, que se celebrará los próximos 24 y 25 de noviembre y que reunirá a representantes institucionales, personal técnico y agentes vinculados a la acción climática para compartir resultados, experiencias y aprendizajes.

El encuentro marcará el cierre de LIFE IP Urban Klima 2050, un proyecto liderado por el Gobierno Vasco a través de Ihobe que, junto a 23 entidades socias, ha impulsado 40 acciones de adaptación al cambio climático en Euskadi.

Según ha informado Ihobe, Bilbao ADAPT AKTION Euskadi 2050, Foro de soluciones de adaptación al cambio climático, servirá para compartir los principales resultados, experiencias y aprendizajes desarrollados en el marco de LIFE IP Urban Klima 2050, y analizar los retos que marcarán la próxima etapa de la adaptación al cambio climático en Euskadi.

Con una inversión cercana a los 20 millones de euros, la iniciativa ha impulsado 40 acciones de adaptación al cambio climático en zonas costeras, cuencas fluviales y áreas urbanas de Euskadi, mediante actuaciones relacionadas con la prevención de inundaciones, la restauración ambiental, la infraestructura verde, la resiliencia urbana, la energía o la salud. Además, el proyecto ha generado herramientas y conocimiento para integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y la gestión pública.

ADAPT AKTION Euskadi 2050 reunirá a representantes institucionales, personal técnico, agentes sociales y profesionales vinculados a la acción climática y la adaptación para analizar los avances logrados durante estos años, y debatir sobre las oportunidades y desafíos que plantea el cambio climático para Euskadi.

La primera jornada combinará intervenciones institucionales, una ponencia internacional, espacios de intercambio con proyectos colaboradores y sesiones centradas en los resultados y aprendizajes generados por Urban Klima 2050.

El programa incluirá además mesas temáticas dedicadas a diferentes ámbitos de actuación y un espacio de reflexión sobre la próxima década de acción climática en Euskadi. El encuentro buscará poner en común soluciones ya aplicadas sobre el territorio, compartir experiencias y favorecer nuevas dinámicas de colaboración entre las entidades y profesionales que trabajan en el ámbito de la adaptación al cambio climático.

PROYECTOS PILOTO

La segunda jornada estará dedicada a visitas técnicas a proyectos piloto desarrollados en los tres territorios históricos. Las personas asistentes podrán conocer sobre el terreno algunas de las actuaciones impulsadas en el marco de Urban Klima 2050 para mejorar la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

Los distintos itinerarios permitirán acercarse a experiencias relacionadas con la adaptación frente a inundaciones costeras y fluviales, la restauración ambiental, la infraestructura verde y la mejora de la conectividad ecológica.

Entre ellas, se encuentran actuaciones desarrolladas en espacios como Bakio y Zarautz, orientadas a aumentar la protección frente a inundaciones y los efectos del ascenso del nivel del mar; iniciativas de recuperación ambiental como Tonpoi, en Bermeo; proyectos de infraestructura verde y agrobiodiversidad como Basaldea y el Parque de Jundiz, en Vitoria-Gasteiz; o actuaciones de restauración fluvial como la desarrollada en la regata Errekatxulo, en Donostia-San Sebastián.

Además de mostrar los resultados alcanzados, ADAPT AKTION Euskadi 2050 ofrecerá un espacio para intercambiar conocimientos, identificar nuevos retos y compartir experiencias que contribuyan a seguir avanzando en la adaptación al cambio climático en Euskadi.