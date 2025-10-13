Euskadi debe subir su tasa de emancipación juvenil casi 18 puntos en cuatro años para llegar al 50% fijado para 2030

El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, y el director de Juventud y Emancipación, Adrián López, presentan el informe 'Claves de la Emancipación en Euskadi'. - EUROPA PRESS

Un joven de 18 a 34 años tendría que destinar el 64,2% de su salario neto mensual al pago de la primera cuota de la hipoteca

La tasa de emancipación de los jóvenes vascos de 18 a 34 años es del 32,3%, por lo que Euskadi tendrá que incrementar en los próximos cuatro años este porcentaje en casi 18 puntos para aproximarse al 50% fijado en la Estrategia Vasca de Emancipación, asemejándose así a la media de la Unión Europea del 50,9%.

El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, y el director de Juventud y Emancipación, Adrián López, han presentado este lunes en Bilbao el informe 'Claves de la Emancipación en Euskadi', del Observatorio Vasco de la Juventud.

Xabier Legarreta ha indicado que la edad media de emancipación en Euskadi es del 29,8 años, tres años y medio más que la media europea (26,2 años). Los jóvenes vascos se emancipan cinco años después de la edad que consideran ideal para emanciparse (24,6 años).

Entre los jóvenes emancipados, la mayoría de quienes tienen menos de 30 años viven de alquiler, mientras que entre quienes tienen de 30 a 34 años la opción mayoritaria es la compra. Además, el 60,8% de la juventud emancipada de entre 18 y 34 años convive con su pareja.

A partir de los 25 años la mayoría de la juventud vasca quiere vivir emancipada, pero factores como la prolongación de los estudios, la complejas condiciones laborales o el elevado coste de la vivienda lo dificultan.

Xabier Legarreta ha asegurado que la emancipación juvenil es una "prioridad estratégica" para el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y ha recordado que, con el objetivo de facilitar este proceso, han puesto en marcha iniciativas como las ayudas a la emancipación o el programa Gazteaval, con el fin de complementar otras ayudas impulsadas por el Departamento de Vivienda.

Estas medidas, ha señalado, se enmarcan en la Estrategia Vasca de Emancipación, cuyo propósito es lograr que en el horizonte 2030, la tasa de emancipación juvenil se aproxime al 50%, asemejándose así a la mediad de la Unión Europea (50,9%). En la actualidad, la tasa de emancipación juvenil en Euskadi es del 32,3%, porcentaje que baja al 17,2% en la franja de edad de 18 a 24 años y sube al 71,5% entre los jóvenes de 30 a 34 años.

Asimismo, según ha añadido el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, aspiran a reducir la edad media de emancipación por debajo de los 28 años.

INSERCIÓN LABORAL

Por su parte, Adrián López ha explicado que, en la última década, la tasa de titulación superior ha aumentado más de 10 puntos, situando a Euskadi entre las regiones europeas con mayor proporción de personas con estudios terciarios. Concretamente, en 2024, el 67,8% de la población de entre 25 y 34 años cuenta con una titulación superior. Sin embargo, la prolongación de los estudios, pese a que mejora la empleabilidad, está retrasando la incorporación plena al mercado laboral, lo que a su vez demora el proceso de emancipación.

En el ámbito, laboral, la tasa de ocupación juvenil no ha dejado de aumentar de 2015 a 2025 y, con ello, la tasa de paro ha descendido notablemente. El dato más reciente, correspondiente al segundo trimestre de 2025, sitúa la tasa de paro de la juventud menor de 30 años por debajo del 10%, con un 9,4%.

En cuanto a las condiciones laborales, entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 32,2% trabaja a tiempo parcial y el 40% tiene un contrato temporal. Ambas situaciones descienden notablemente a partir de los 30 años.

El salario neto medio de la juventud asalariada de entre 18 y 34 años en 2024 -incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas- asciende a 1.564 euros mensuales, lo que supone un ligero incremento respecto a 2023. En el grupo de edad de 16 a 29 años, la media se sitúa en 1.381 euros.

Por otro lado, mejoran las expectativas de empleo entre quienes actualmente no trabajan, ya que el 70% de la juventud en paro considera muy o bastante probable encontrar un trabajo en el plazo de un año. Este optimismo refleja una creciente confianza en la recuperación del mercado laboral.

ACCESO A LA VIVIENDA LIBRE

En el caso de la propiedad adquirida mediante préstamo hipotecario, una persona asalariada de 18 a 34 años tendría que destinar el 64,2% de su salario neto mensual al pago de la primera cuota de la hipoteca, teniendo en cuenta el precio medio de las viviendas, el tipo de interés hipotecario medio, la duración media de los créditos hipotecarios y los salarios medios de la juventud, y bajo el supuesto de que el préstamo hipotecario se solicita por el 80% del valor total de la vivienda.

Esta cifra (64,2%) duplica el límite máximo de endeudamiento que las propias entidades financieras establecen en un 30% sobre el salario mensual a la hora de valorar la concesión de un crédito.

En el caso de recurrir al alquiler, que en 2024 costaba de media 819 euros mensuales, los jóvenes asalariados de 18 a 34 años deberían destinar el 52,4% de su salario neto si quisieran emanciparse ellos solos, importe que vuelve a situarse por encima del límite máximo de endeudamiento admisible.

Las mujeres jóvenes tienen salarios medios inferiores a los de los hombres jóvenes, lo que les obliga a hacer frente a mayores costes de acceso a la vivienda, tanto para comprar como para alquilar.

NECESIDAD DE VIVIENDA

López ha indicado que algo más de 58.000 jóvenes de entre 18 a 34 años (un 16,3% de las personas jóvenes de Euskadi de esa franja de edad) con ingresos propios afirman que necesitan una primera vivienda en Euskadi. Son jóvenes que cuentan con ingresos, independientemente de que dichos ingresos sean estables y/o suficientes, para afrontar el gasto que supone comprar o alquilar.

Otro dato que ayuda a "dimensionar la necesidad de vivienda de la juventud", ha apuntado, es que en Etxebide se recibieron 37.306 solicitudes de vivienda de jóvenes de 18 a 34 años en 2024.

SALUD MENTAL

Por otro lado, el informe incluye una serie de indicadores relacionados con la salud mental y la natalidad que tienen relación directa con la emancipación de las personas jóvenes.

Según ha señalado López, el retraso de la emancipación provoca malestar emocional en la juventud. Entre los jóvenes de 25 a 29 años, la valoración de la salud mental de quienes creen que al cabo de un año no podrán emanciparse es inferior a la de quienes no la viven. Estos últimos, por no querer emanciparse, o por creer que podrán seguir viviendo por su cuenta, valoran su salud mental con 7,2 puntos sobre 10, frente a los 6,8 de los primeros.

Además, el retraso de la maternidad y la paternidad es otra de las consecuencias de la emancipación tardía. En este sentido, el 32% de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años que aún no tienen hijos, pero desearían mucho o bastante ser padres y madres en el futuro, creen que no es probable que lo sean a la edad que desearían, que de media son los 30 años.

Este índice de maternidad y paternidad postergadas ha aumentado en los últimos años y es algo mayor entre las mujeres (36%) que entre los hombres (29%).

Desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico "lo tenemos claro", ha asegurado Adrián López, para añadir que, por eso, en 2024 se puso en marcha la línea de ayudas a la emancipación Emantzipa, que ha recibido más de 6.000 solicitudes en 2024 y ya se han superado las 3.000 solicitudes en 2025.

"El objetivo es claro, ayudar a las personas jóvenes a emanciparse y bajar la edad de emancipación. Por eso, en 2026 bajaremos la edad para realizar las solicitudes hasta los 23 años", ha precisado, para recordar que, junto al Instituto Vasco de Finanzas, han sacado una nueva línea de avales por la compra de la primera vivienda, a la que ya se han apuntado 200 jóvenes, en la que avalan el porcentaje de crédito que los bancos no suelen dar para que los jóvenes puedan pedir hasta el 100% del aval.