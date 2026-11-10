Euskadi destina 20.000 euros a un proyecto de Naciones Unidas para proteger a defensores de derechos humanos en Colombia

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado una subvención de 20.000 euros para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de apoyar un proyecto dirigido a mejorar los mecanismos de prevención y protección de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

La iniciativa, que se viene desarrollando desde hace varios años, busca reforzar la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de riesgo que afectan a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos en Colombia, en un contexto marcado por la persistencia de amenazas, agresiones y otras vulneraciones.

Para ello, el proyecto contempla la verificación y documentación de casos, la elaboración de análisis y recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes y el seguimiento individualizado de situaciones de especial vulnerabilidad.

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de la información disponible sobre estas vulneraciones y un fortalecimiento de la respuesta institucional para garantizar una protección más eficaz. La actuación prestará, además, una atención específica a las personas defensoras colombianas que hayan participado en los programas de acogida impulsados por el Gobierno Vasco.