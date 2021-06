Euskadi espera empezar en agosto a vacunar de 20 a 29 años

Fernández pide responsabilidad y colaborar con rastreadores porque "está en juego" un retroceso y dice que el 15% de casos son variante Delta

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Comisión Técnica del LABI, Jonan Fernández, ha indicado que, como mínimo, esperan empezar en agosto a vacunar a personas de 20 a 29 años y se pretender hacer un esfuerzo por "solapar edades" en esa década. Asimismo, tras precisar que el 15% de los casos Covid analizados son de la variante Delta, ha pedido responsabilidad y colaborar con rastreadores porque "está en juego" un retroceso.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Jonan Fernández cree que no existe un "riesgo de fuerte retroceso" o de volver a una ola fuerte, pero sí de "no avanzar y no seguir ganando terreno".

Jonan Fernández ha asegurado que, aunque "se ha ganado bastante terreno en las últimas semanas y meses" gracias a la vacunación y a la "eficacia" de las medidas preventivas, el virus "muta, se transforma" y ahora vuelve a haber "nuevas amenazas".

Según ha apuntado, está la variante Delta y ahora mismo es "una incógnita el impacto que va a tener" y, junto a ello, está el fenómeno de una "mayor transmisión" entre las jóvenes.

Fernández ha afirmado que hay que estar "alerta" ante la variante Delta porque parece ser que es "bastante más transmisible" que la británica y mayor que la original. Además, puede tener "un mayor impacto de gravedad en lo asistencial, en los hospitales". "Son unos elementos de precaución añadida que tenemos que vigilar", ha agregado.

Fernández ha precisado que, según los datos de la semana pasada, de las muestras analizadas el 15% respondían a la Variante Delta, pero con "números muy pequeños" y, por lo tanto, "sometidas a variación e inestabilidad".

Sobre la presencia de esa variante en el "macrobote" de Mallorca que también afecta a jóvenes vascos, ha precisado que ha habido varias "vías" de penetración de esa variante y todas han sido "muy puntuales". En este sentido, ha precisado que todavía se está analizando hasta qué punto el brote de Mallorca tiene una "afectación" por la variante india.

Fernández ha afirmado que, de momento, la principal afección por este brote de Mallorca está en Gipuzkoa y hay "una buena respuesta" en los llamamientos a los cribados.

El coordinador de la Comisión Ténica del LABI ha destacado que, en este momento, es "vital" la colaboración con los equipos de rastreadores. "En este momento para evitar que haya una transmisión comunitaria, una transmisión exponencial es fundamental esa tarea, es tan importante como la vacunación", ha añadido.

Por lo tanto, hay que pedir "máxima colaboración" con los rastreadores y ha manifestado que es algo que han dicho en otros momentos "y ahora con más motivo" porque "nos estamos jugando un retroceso".